VIDEO Nechutný dôsledok vzostupu hladiny rieky: Ľuďom sa pri pohľade na ňu dvíha žalúdok

Rieka Lim po výdatných dažďoch na prelome rokov spláchla všetko, čo do nej ľudia nahádzali od Plavu v Čiernej Hore až do Potpečskej priehrady pri srbskom meste Priboj. Miestni teraz jazero označujú za plávajúcu skládku. Experti odhadujú, že sa pri hrádzi nahromadilo až 40 000 metrov štvorcových odpadkov, ktoré teraz ohrozujú aj prevádzku vodnej elektrárne. Zhruba polovica odpadu zvyčajne klesá ku dnu a je veľmi zložité ju odviezť.

Najväčším znečisťovateľom je podľa obyvateľov skládka pri meste Prijepolje, ktorá sa nachádza priamo na brehu rieky. "U ľudí ten pohľad na horu smetí budil odpor, tak ju pod tlakom verejnosti zavreli. Nebola ale sanovaná, a tak Lim ďalej splachuje odpadky z tejto skládky, zvlášť keď má vyššiu hladinu," vysvetľuje ekologický aktivista Saša Bijelič. Podľa neho úrady neboli navyše schopné nájsť za zrušenú skládku adekvátnu náhradu a mnoho odpadu z ďalších nevhodne umiestnených skládok tak opäť končí v rieke.

Podľa srbského vydania stanice BBC sa na brehoch Limu nachádza približne sedemdesiať divokých či nezaistených skládok. Prax nevhodného skladovania odpadkov alebo ich vyhadzovania priamo do rieky je hojne rozšírená i v susednej Čiernej Hore, ktorá sa pritom už v roku 1991 vyhlásila za "ekologický štát". Ekologická katastrofa podľa N1 ničí turistický potenciál inak malebného horského kraja. Nešťastní sú z nej aj miestni obyvatelia, ktorí hospodária na pozemkoch okolo rieky. "Niekedy z lúky vytiahnem až päťdesiat pneumatík," sťažuje sa Zlatan Turkovič z Prijepolje.

Srbské úrady plánujú postaviť naprieč priehradou 300 metrov širokú pontónovú zábranu, s ktorej pomocou by sa naplavený odpad zbieral. Siniša Lakovič z ekologického združenia Jastreb si myslí, že by opatrenie mohlo pomôcť, predovšetkým by sa ale podľa neho malo zakázať skladovanie odpadu okolo rieky. "Myslíte si, že je to možné vyriešiť nejakou bariérou? Problém sa musí riešiť na úrovni štátu, ale doteraz sme nevideli, že by bola vôľa to vážne riešiť," uviedol.