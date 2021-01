Vedci radia: Robte každý deň týchto sedem vecí a vyhnete sa KORONAVÍRUSU

Najúčinnejšou ochranou pred nákazou stále zostáva prevencia a dodržiavanie hygienických opatrení. V tejto súvislosti dáva Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb do pozornosti sedem jednoduchých pokynov, ktoré eliminujú riziko infekcie. Ich osvojením a praktizovaním urobíte veľa pre seba aj svoje okolie.

Často si umývajte ruky

Dôkladným a častým umývaním rúk minimalizujete riziko dotyku s vírusovými časticami a nebudete sa tak dotýkať očí, nosa alebo úst kontaminovanými rukami. Zároveň ním znižujete pravdepodobnosť prenosu vírusu, ak ste chorý, ale nemáte žiadne príznaky. CDC odporúča umývanie rúk mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd, následne vysušenie čistým uterákom a ešte použitie dezinfekčného prostriedku s najmenej 60 percentami alkoholu na záver.

Zdroj: thinkstock.com

Nedotýkajte sa očí, nosa a úst

Nie vždy máme možnosť po kontakte s povrchmi umyť si ruky. Je preto dôležité nedotýkať sa očí, nosa a úst. Eliminujete tým riziko prenosu ochorenia COVID-19, ale aj bežnej sezónnej chrípky.

Dodržujete bezpečnú vzdialenosť od ostatných

CDC odporúča dodržiavanie dvojmetrových odstupov medzi osobami. Ak by ste sa ale predsa infikovali aj od osoby takto vzdialenej, môže vám to, paradoxne, podľa odborníkov pomôcť posilniť vašu imunitu. Štúdia publikovaná v British Medical Journal totiž uvádza, že "počiatočné vystavenie pacienta nižšej vírusovej náloži vedie k menej závažným a kratším symptómom a menšej pravdepodobnosti šírenia vírusu".

Zdroj: Getty Images

Zostaňte doma, keď ste chorý

Väčšina ľudí zostane v karanténe s bežnými covid symptómami, akými sú kašeľ, horúčka alebo dýchavičnosť. Odborníci však upozorňujú, že takéto preventívne opatrenie by ste mali dodržiavať aj v prípade gastrointestinálnych ťažkostí, pri čuchovej dysfunkcii, únave či malátnosti.

Pri kašľaní a kýchaní si prekrývajte nos a ústa vreckovkou

Kľúčom k potlačeniu pandémie je obmedzenie prenosu kontaminovaných častíc. Pri kašľaní a kýchaní používajte jednorazovú vreckovku, ktorú hneď po použití vyhoďte a umyte si ruky. V žiadnom prípade to nerobte to holých rúk, ktorými potom chytáte ďalšie predmety, prípadne, čo je ešte horšie, osoby.

Zdroj: Getty Images

Častejšie umývajte a dezinfikujte predmety a povrchy

Udržiavanie čistoty v domácnosti a čistenie osobných vecí tiež eliminuje riziko prenosu infekcie prostredníctvom dotyku. CDC odporúča najskôr umyť povrch saponátom, aby ste odstránili všetky nečistoty a špinu, ktoré by mohli zachytiť choroboplodné zárodky, a až potom ich dezinfikovať.

Na verejnosti noste rúško

Prekryté horné dýchacie cesty sú jednou z najjednoduchších a zároveň aj najúčinnejších vecí, ktoré môžete v tejto súvislosti urobiť. Rúško by malo mať byť z priedušného materiálu, malo by mať viac vrstiev a hlavne by malo priliehať na tvár. CDC poznamenáva, že deti do dvoch rokov a tí, ktorí sú neschopní odstrániť rúško bez pomoci, by ho radšej nemali nosiť. Všetci ostatní by ho však mali na verejnosti používať.