CIA testuje vaše pozorovacie schopnosti: Koľko rozdielov nájdete medzi dvomi obrázkami?

CIA občas zverejní na Twitteri hádanku alebo hlavolam a užívateľov požiada, aby ich rozlúskli. Tí si tak môžu aspoň otestovať svoje pozorovacie schopnosti. Spravodajská služba minulý týždeň zverejnila dve ilustrácie, ktoré vyzerajú na prvý pohľad úplne rovnako. Je na nich vyobrazená malebná zasnežená krajina s domami s červenou strechou a množstvom stromov. Ľudia mali nájsť všetky rozdiely medzi obrázkami.

#TuesdayTrivia #HolidayEdition



You know how this works. Let us know how many differences you find. pic.twitter.com/Eeu4PUVu80