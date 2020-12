FOTO Dedkovi (67) závidia postavu dvadsiatnici: Prezradil tajomstvo, ako sa udržiava v super forme

LONDÝN - Mike Millen má 67 rokov, no napriek svojmu veku má telo, ktoré mu závidí nejeden dvadsiatnik. Vďačí za to najmä pravidelnému cvičeniu. Prostredníctvom Instagramu sa s ľuďmi pravidelne delí s tipmi, ako zostať vo forme aj vo vyššom veku.

Mike z anglického grófstva Kent má na Instagrame tisíce sledovateľov, ktorí každý deň získavajú nové videá o tom, ako sa udržať v skvelej forme. Niet sa čo čudovať, tento čiperný šesťdesiatnik dvadsať rokov pracoval ako osobný tréner, čoho dôkazom je jeho vypracované telo. Keď sa nevenuje Instagramu alebo necvičí, stáva sa z neho model na polovičný úväzok. V rámci tréningu si rád zapláva, tiež rád beháva a chodí na turistiku. Jeho zázračné tajomstvo vraj spočíva v studenej sprche každý večer. Nech to znie akokoľvek, jednoznačne to funguje. "Cvičenie vonku prináša veľa výhod, môžeme byť tak v prírode. Je to dobré nielen pre naše telo, ale aj dušu a myseľ," vysvetlil Millen, ktorý dáva prednosť cvičeniu v exteriéri než v uzavretých telocvičniach.

Zdroj: Facebook/Mike Millen

Zdroj: Facebook/Mike Millen

Na udržanie kondície využíva hlavne kalistenické tréningy s využitím hmotnosti vlastného tela a minimálneho vybavenia. Tréningy praktizuje v lese, na pláži alebo v parku. "Vždy sú tam stromy, na ktoré sa dá vyliezť, skaly alebo polená, ktoré sa dajú používať a hrať sa s nimi," hovorí. Najchladnejšie miesto, kde kedy trénoval, bol Island. V tom čase tam klesla teplota na -12 stupňov Celzia. Vtedy si spolu s ľadovcami zaplával v mori.

Zdroj: Facebook/Mike Millen

Zdroj: Facebook/Mike Millen

Zdroj: Facebook/Mike Millen

Mike, ktorý je už viacnásobným dedkom, otvorene priznáva, že fitness je preňho mimoriadne dôležité, pretože mu skvalitňuje život. S overenými tipmi, ako získať postavu snov v každom veku, sa nedelí len so svojimi instagramovými sledovateľmi. Pokiaľ vás Millen inšpiroval, môžete sledovať jeho fitness reláciu dvakrát týždenne na britskej webstránke LiveNOW. Nevenuje sa nijakému ťažkému dvíhaniu činiek, takže je cvičenie vhodné aj pre tých, ktorí nemajú k dispozícii veľa cvičebných pomôcok. "Na začatie s fitness režimom nie je nikdy neskoro. Bez ohľadu na vek alebo schopnosti pre každého existuje správny program," dodáva s tým, že jeho online lekcie sú zadarmo.