FOTO Matka po piatich pôrodoch ukázala svoje telo: Pri pohľade na ňu vám padne sánka

Tridsaťpäťročná slobodná mamička trpela po narodení svojich detí nízkym sebavedomím. Zanedbala starostlivosť o seba samú, čo sa odrazilo najmä na jej hmotnosti. Priznala, že dlhé roky radšej zakrývala svoje telo pod hromadou oblečenia. "Stala som sa veľmi mladou mamou, svoje prvé dieťa som mala ako 21-ročná. Cítila som, že sa začínam strácať pod pribúdajúcimi kilogramami a mala som veľmi nízke sebavedomie," skonštatovala.

Dnes je ale všetko inak a Gabrielle sa pýši ľahším a najmä krajším telom. Zmenou stravovacích a pohybových návykov došlo k výraznému zlepšeniu jej fyzického aj psychického stavu. Ako priznala, najprv popracovala na svojom duševnom zdraví. Stalo sa tak v okamihu, keď sa po narodení svojho najmladšieho dieťaťa rozhodla postaviť svoje vlastné ja na prvé miesto. V roku 2017 sa prihlásila do programu dvanásťtýždňovej výzvy Bikini Body Guide pod vedením fitness guru Kayly Itsinesovej a tiež používala aplikáciu SWEAT. V kombinácii s úpravou jedálnička to pre Mayovú znamenalo totálnu premenu jej fyzického vzhľadu.

Podľa jej slov sa mnohé mamičky domnievajú, že im sa niečo takéto nikdy nepodarí. Austrálčanka ale radí, aby sa sústredili viac na seba samé a efektívne využívali čas. "Napríklad namiesto toho, aby som tridsať minút trávila na gauči prejedaním sa alebo pozeraním do telefónu, investovala som čas do činnosti a zlepšenia svojej energie," uviedla. Jedno nezdravé jedlo denne nahradila šalátom plným bielkovín alebo zeleniny. V minulosti to tak ale rozhodne nebolo. Pre Gabrielle bolo vraj jedenie dlhú dobu bezduchou činnosťou, pri ktorej sa vždy náhlila. menej. Spočiatku sa trikrát týždenne zamerala na silový tréning. Neskôr cvičila päťkrát do týždňa v posilňovni s ťažkými váhami. Bolo to náročné, pretože na všetko bola úplne sama, ale aj napriek tomu nestratila zo zreteľa svoj cieľ. Po čase si uvedomila, že je schopná zmeny a že na seba môže byť právom hrdá.

Mayovej strata kilogramov pomohla aj k nájdeniu vysnívanej práce. Po dvanástich rokoch na materskej dovolenke sa stala osobnou trénerkou. Dokonca vydala knihu s názvom "If I’m Being Honest" (Ak budem úprimná). "Zmenila som svoj život a kilá išli dolu. Vždy to bolo o tom cítiť sa úžasne a robiť maximum," dodala na záver.