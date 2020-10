Zdravotníkov frustrujú popierači KORONAVÍRUSU: Je šialené, čomu všetkému ľudia veria!

Montgomeryová, podobne ako ďalšie zdravotné sestry a lekári, sa nachádzajú v situácii, kedy politické názory ľudí komplikujú ich liečbu či liečbu ich blízkych. A niekedy aj samotné testovanie, ktoré niektorí odmietajú. Nie je jasné, či sa niečo zmení po tom, ako sa nakazil Donald Trump. V pondelok po prepustení z vojenskej nemocnice, kde bol hospitalizovaný niekoľko dní, totiž napísal na Twitter: "Nebojte sa covidu. Nenechajte ho ovládnuť vaše životy. Cítim sa lepšie, než som sa cítil pred dvadsiatimi rokmi!"

Po jednej náročnej službe v springfieldskej nemocnici Cox South Hospital opísala Montgomeryová na Facebooku svoju frustráciu z toho, ako prichádza do styku s pacientmi, ktorí nedodržujú rozostupy. Dôvodom je, že neveria v existenciu koronavírusu. Nemocnica následne zverejnila tento post na svojich stránkach. "Väčšina ľudí nechápe a nevie si predstaviť, čo zažívame. Všetkých nás to frustruje," uviedla v rozhovore sestrička. Zdravotníci sa stretávajú s vírusovými skeptikmi po celých Spojených štátoch. V Georgii v univerzitnej nemocnici v Auguste sa ľudia snažili obísť povinnosť nosiť rúška tým, že si zakrývali ústa a nos rybárskou sieťou alebo inými zjavne deravými látkami. "To, že sa nakazil prezident, je nešťastie, ale pre skupiny, ktoré ho podporujú, bude teraz ťažšie tvrdiť, že vírus neexistuje," vyhlásil vedúci zdravotnej starostlivosti v spomínanej nemocnici Phillip Coule. On sám sa nakazil koronavírusom ešte v júli a videl naň umrieť dvoch členov personálu. Teraz sa obáva, že ľudia si z Trumpovho prípadu odvodia mylné závery a môžu si myslieť, že riziko pre 74-ročného muža je nízke, i keď fakticky pre takto starého človeka je pomerne vysoké.

V Iowe bola z práce prepustená zdravotná sestra Lisa Dockeryová, ktorá sa starala o mladíka s vážnymi zdravotnými problémami, po tom, ako sa pohádala s jeho rodičmi. Tí jej totiž povedali, že koronavírus je vymyslený. Výmena názorov sa začala vo chvíli, keď si rodičia odmietli nasadiť rúško aj napriek tomu, že ich Lisa upozornila, že tým ohrozujú zdravie svojho syna. Ten trpí problémami s dýchaním, má zavedenú umelú výživu a nemôže chodiť. Prípad sa dostal až na súd, ktorý nariadil Dockeryovej bývalému zamestnávateľovi zaplatiť jej odstupné.

Obvodný lekár Jay Lee, ktorý pôsobí v okrese Orange v Kalifornii, si zas spomína na pacienta, ktorý od neho chcel, aby mu predpísal najväčšiu možnú dávku hydroxychlorochínu. "Keby som nemal rúško, tak by videl, ako mám ústa otvorené dokorán od prekvapenia," uvádza Lee. Sám sa snaží na sociálnych sieťach či pri stretnutiach s politikmi bojovať s dezinformáciami. Je to vraj tým, že cíti, že nemôže len tak sedieť, pretože kto mlčí, je komplicom.