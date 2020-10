Príbehy zo života sanitárov často bolia: Vidia radosť aj utrpenie pacientov, posledná pieseň prichádza nečakane

O tom, aká je práca lekárov a sestričiek sa už popísalo mnoho. Čo však zažívajú sanitári? Ako uviedla hovorkyňa skupiny Agel Martina Pavlíková, ich dni bývajú náročné. V spomienkach majú mnoho smutných príhod. Nájdu sa však aj veselé. Pavlíková priniesla spovede sanitárov, ktorí pôsobia v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou.

Každý pacient je iný

Ako priblížila hovorkyňa, v spomínanom meste pracuje 21 sanitárov. Každý z nich si svoje povolanie vybral z rôznych príčin, či už ako odporúčanie od známych alebo z rodinných dôvodov. "Keďže sanitár poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, jeho práca môže byť mimoriadne náročná nielen fyzicky, ale aj psychicky," opísala Pavlíková.

,,Každý pacient je iný. Sú pacienti, ktorí sú milí, vďační, ale aj takí, ktorí sú nepríjemní, mrzutí zo svojho ochorenia. Snažím sa im pomôcť a vyhovieť v čom môžem, ale hlavne ich vypočuť,“ povedala Jana Hudecová z Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. ,,Za najťažšie považujem, že vidím, ako trpia ľudia v bolestiach a trápia sa a najkrajšie je, keď môžem urobiť pre nich maximum a brať ich ako svojich príbuzných,“ doplnila ju jej kolegyňa z oddelenia Lucia Striežencová.

V bánovskej nemocnici často zažijú aj krásne chvíle. ,,Nezabudnuteľný zážitok bol pre mňa, keď pacient po kritickom stave s ohrozením života odchádzal na vlastných nohách domov,“ vyznala sa Gabriela Kopecká z chirurgického oddelenia. Pre Janu Vadrnovú bolo neuveriteľnou chvíľou, keď sa pacientka po mesiaci prebrala z kómy. Považuje to za malý zázrak.

Posledná pieseň

Nájdu sa však aj zážitky, pri ktorých sa tisnú slzy do očí. Jeden taký si bude navždy pamätať Jitka Falťanová z Oddelenia dlhodobo chorých. "Bol to dedko, veľký silák a bojovník. Ubúdali mu sily. Keď som chcela, aby sa trochu najedol, tak som mu tíško spievala. Jedného dňa mi povedal: „Zaspievaj mi ešte jednu, a to bude posledná.“ Ráno som prišla do práce a dedko bol v nebi. Uvedomila som si, že to naozaj bola posledná pieseň," povedala.

Podľa Pavlíkovej si pacienti väčšinou prácu sanitárov vážia. ,,Veľmi ma teší, keď pacient, o ktorom sa nevedelo, ako sa bude jeho zdravotný stav vyvíjať, sa vylieči a potom sa príde osobne poďakovať,“ dodala na záver Eva Richterová, sanitárka interného oddelenia.