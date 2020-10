Na Kamčatke prebieha obrovská ekologická katastrofa! Apokalyptické FOTO, ohrozené aj zdravie ľudí

Čierny sopečný piesok na pláži Khalaktyrsky je posiaty stovkami mŕtvych morských živočíchov vrátane chobotníc, tuleňov, morských ježkov, hviezdic, krabov či rýb. Tieto vlny Tichého oceánu, ktoré kedysi milovali nielen turisti, ale aj miestni surferi, dnes toxicky zapáchajú. Voda je dokonca sfarbená na žlto. Komunita miestnych surfistov pred tromi týždňami zaregistrovala problémy s plážou a uviedla, že po kúpaní vo vode cítili pálenie v očiach, silné bolesti hlavy a hrdla a pocit straty zraku. Okrem toho mali aj horúčky. Iba nedávno sa ukázalo, že nepriaznivý vplyv na zdravie má aj pobyt v blízkosti vody.

Environmental disaster happened in Kamchatka.

Experts found an excess of oil products (4 times), phenol (2.5 times) and other substances in water samples. The extent of the pollution has not yet been determined. Greenpeace requires immediate investigation. pic.twitter.com/UNVMQjaumi