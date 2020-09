FOTO Online rozhovor vedkyne so CNN sa stal hitom: Keď uvidíte zvyšok jej izby!

Riaditeľka Únie znepokojených vedcov minulý týždeň poskytla online rozhovor televízii CNN. Diskutovala o voľbe prezidenta Trumpa menovať na čelo Národného úradu pre oceán a atmosféru Davida Legatesa. Okrem toho, že Goldmanová je vedkyňou, je aj matkou, čo je zrejmé z fotografie, ktorá sa dostala na internet. Jej autorom je manžel, ktorý zachytil, ako to vyzeralo "v zákulisí" mimo kamery. Kým diváci mohli vidieť upravenú vedkyňu, v pozadí to už také ideálne nebolo. Izba bola rozhádzaná a Gretchen mala položený notebook na stoličke umiestnenej na nízkom stolíku.

