Vedci analyzovali staré údaje z NASA: Neuveriteľný objav, o tomto doteraz vôbec netušili

Algoritmus britských astronómov odhalil existenciu päťdesiatich potenciálnych exoplanét, čiže telies, ktoré sa nachádzajú mimo našej slnečnej sústavy. Ide o obrovský technologický posun v astronómii, pretože sa po prvýkrát podarilo identifikovať tieto planéty pomocou využitia umelej inteligencie. Až doteraz bolo ich objavovanie spojené s hľadaním svetla odrážajúceho sa medzi planétou a jej hviezdou. Nešlo však o spoľahlivý spôsob, pretože viditeľné žiarenie mohlo byť výsledkom kombinácie iných faktorov, napríklad rušenia pozadia alebo dokonca chybami v teleskope. Nový algoritmus je však zostavený tak, aby vytriedil všetky mätúce údaje. Najnovšie prechádzal údaje vyzbierané Keplerovým vesmírnym teleskopom z NASA. Tento prístroj totiž strávil v hlbokom vesmíre deväť rokov a počas tohto obdobia načítal množstvo dát. Algoritmus sa vďaka nim naučil presne oddeľovať reálne planéty od falošných údajov. Analýzou starých súborov sa podarilo objaviť spomínané exoplanéty.

Zdroj: profimedia.sk

"Pokiaľ ide o validáciu planéty, nikto nikdy predtým nepoužil techniku strojového učenia. To sa používa na klasifikáciu existencie možných planét, ale nikdy nebolo použité na ich presnú identifikáciu. Znamená to, že namiesto toho, aby sme zisťovali, koľko kandidátov by mohlo predstavovať skutočné planéty, ich môžeme teraz zadefinovať s presnou štatistickou pravdepodobnosťou," vysvetlil jeden z autorov štúdie David Armstrong.

Vo vesmíre sú tisíce, možno milióny potenciálnych planét. Britskí vedci uviedli, že ich postup dokáže vyhodnotiť obrovské množstvo údajov s veľmi malým počtom vstupných dát. "Takmer 30 percent doteraz známych planét bolo validovaných iba jednou metódou, čo nie je ideálne. Vývoj nových technológií je žiaduci, strojové učenie je schopné dopracovať sa k potrebným údajom veľmi rýchlo," doplnili.