FOTO Priateľke kúpil k 30. narodeninám pohár so zaľúbeným odkazom: Keď zbadal, čo vygravírovali, zhrozil sa

Dvadsaťosemročný Daniel z Manchestru sa rozhodol, že svojej priateľke Hayley Woodwardovej kúpi pri príležitosti jej tridsiatych narodenín jedinečný darček. Zvolil personalizovaný pohár s nápisom "Všetko najlepšie k 30. narodeninám, princezná, milujem ťa". Zámer bol síce pekný, no jeho realizácia zlyhala. "Keď som objednával pohár, pridal som niečo do sekcie ‚poznámka k nákupu‘ a ďalšie poznámky k výrobe," vysvetľuje mladík. V čase, keď pohár na džin objednával, pri ňom sedela Hayley, takže sa to snažil urobiť tajne. Už vtedy mal nepríjemný pocit, že sa niečo na objednávke pokazí.

Zdroj: Facebook/Daniel Varey

A stalo sa. Darček prišiel zabalený, takže Varey ho nevidel predtým, ako ho priateľka rozbalila. Tá sa po tom, ako ho zbadala, zatvárila čudne. Nerozumel tomu a povedal jej, že do odkazu na pohári vložil celé svoje srdce aj dušu. Potom mu ho ale ukázala a Daniel zostal úplne ponížený. Na pohári boli totiž vygravírované poznámky zo sekcie "poznámky k nákupu". "Môžete to doručiť do pondelka, ak je to možné, vtedy má totiž 30. narodeniny. Pekné," znie odkaz.

Zdroj: profimedia.sk

Našťastie, dvojica má veľký zmysel pre humor a Hayley napokon ocenila priateľovu snahu a dokonca si už v ňom zarobila svoj obľúbený drink - džin s ružovou limonádou. "Pohár je perfektný, totálne veselý. Toto sa môže stať len nám," uzavrela Woodwardová.