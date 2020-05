Zabudnite na letnú dovolenku, ako ju poznáte! Slová ministra vás totálne schladia

BERLÍN - Ľudia sa podľa nemeckého ministra zahraničia Heika Maasa musia pripraviť na to, že letná dovolenka bude výrazne iná než tá, na akú boli doteraz zvyknutí. Obmedzenia kvôli koronavírusu ich totiž budú čakať všade. Maas to uviedol v pondelok po videokonferencii s desiatimi európskymi kolegami.

Ľudia na celom svete sa pýtajú, ako to bude v lete s dovolenkami. Budú môcť vycestovať do zahraničia bez obáv z infikovania? V ktorých krajinách budú platiť aké opatrenia? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa zrejme dozvieme v najbližších týždňoch či mesiacoch. Nemecký minister Maas má v tom ale jasno už teraz. "Nemôžeme si robiť ilúzie o tom, že sa vrátime do normálu. Všade budú platiť obmedzenia - na plážach, v reštauráciách, centrách miest. Na to sa človek musí pripraviť a taktiež musí rátať s tým, že tohtoročná dovolenka bude mať len málo spoločné s tou, ktorú poznáme," vyhlásil.

Šéf nemeckej diplomacie v pondelok rokoval s desiatimi kolegami zo štátov, do ktorých Nemci, ale aj mnohí Slováci, radi jazdia na dovolenky, aby sa spoločne pokúsili skoordinovať otváranie hraníc. Konkrétne išlo o Španielsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Chorvátsko, Portugalsko, Slovinsko, Maltu, Cyprus a Bulharsko. Podľa Maasa je dôležité postup koordinovať, aj keď pravidlá v rôznych krajinách môžu byť rôzne. Každopádne je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť pre turistov aj miestnych obyvateľov. Obchodné záujmy musia byť podriadené zdravotným otázkam.

V Nemecku platí do 14. júna bezprecedentné varovanie pred cestami do celého sveta. Minister zahraničia počíta s tým, že sa po tomto dátume zruší a bude nahradené odporúčaniami, prípadne varovaniami, ktoré sa už budú týkať len jednotlivých štátov.