Už sa tešíte na leto a kúpaliská? Experti vás schladia, na radovánky v bazéne tento rok zabudnite!

Podľa lekára Davida Cutlera zo zdravotníckeho centra Providence Saint John’s v Santa Monice nikto nevie, aké dôsledky by mohlo mať otvorenie kúpalísk a verejných bazénov. Jeho slová potvrdil aj William Schaffner, infektológ a profesor na Lekárskej fakulte Univerzity vo Vanderbilte v štáte Tennessee. COVID-19 je totiž teraz rovnako nákazlivý, ako bol v marci. Odborníkov znepokojuje najmä to, že kúpaliská sú miestom, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí. "Mali by ste sa obávať davov a povrchov, ktoré chytá veľa ľudí," upozornil Schaffner.

Zdroj: TASR/František Iván

Zdá sa však, že samotná voda nie je problémom. "Vírus nedokáže prežiť v chlórovanej vode, riziko spočíva vo vzduchu," vysvetlil zástupca riaditeľa v Rutgersovej škole verejného zdravia v New Jersey Henry Raymond. Obáva sa najmä mýtu, ktorý koluje medzi ľuďmi o tom, že teplé a slnečné počasie oslabuje vírus a ľudia sa ním preto nemôžu infikovať. "Nakaziť sa SARS-CoV-2 môžete kdekoľvek, bez ohľadu na to, aké je počasie," vyhlásili predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie. Ich slová potvrdzuje fakt, že aj krajiny s tropickým podnebím, kde prevládajú vysoké teploty, hlásia značné počty infikovaných. "Keď bude v najbližších mesiacoch slnečno, je možné, že prenos vírusu na povrchoch sa zníži, ale nečakajme, že dosiahneme nulové hodnoty," varuje Amesh Adalja Adalja z amerického Centra Johna Hopkinsa pre zdravotnú bezpečnosť.

Zdroj: TASR/AP Photo/Ross D. Franklin

Vedci sa obávajú, že s otvorením kúpalísk dôjde k vytvoreniu nových ohnísk nákazy. Pokiaľ ide o to, či je bezpečnejšie navštíviť verejný, komunitný alebo krytý bazén, nedá sa to presne určiť. Z hľadiska priestoru by mohlo byť lepšie držať sa šesť metrov od niekoho vo vonkajšom bazéne, než ísť do krytého bazénu. Rovnako dôležitá je aj cirkulácia vzduchu. Čerstvý vzduch totiž rozfukuje vírusové častice preč.