KORONAVÍRUS Na týchto bizarných miestach ľudia uviazli v karanténe: To posledné stojí za to!

BRATISLAVA - Povinná karanténa súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 zasiahla obyvateľov planéty na tých najbizarnejších miestach. Čas strávený v povinnej izolácii je pre mnohých z nich nočnou morou, a to napriek tomu, že sú obklopení luxusom a fungujúcim servisom. Pocit slobody im totiž nedokáže nahradiť vôbec nič.

Obmedzený režim zasiahol všetkých z nás. Povinná karanténa zmenila plány turistom, členom viacerých expedícií, ako aj účinkujúcim v reality šou. Nečakané opatrenia zastihli viacerých ľudí na tých najneobvyklejších miestach. Mnohé z nich sú síce synonymom vysnívaného luxusu, ale aj v týchto prípadoch platí, že zdravie a sloboda sú v našich životoch to najcennejšie.

Výletné lode

Výletná loď Diamond Princess, ktorá vyrazila na svoju púť z japonského prístavu Yokohama 20. januára, uväznila po nejakom čase na palube všetkých cestujúcich. Dôvodom bol potvrdený pozitívny test na koronavírus u osemdesiatročného muža. Testovali ho v nemocnici v Hongkongu päť dní po začiatku plavby. Loď sa v dôsledku toho musela vrátiť do Yokohamy. Tam kotvila dva týždne, testovanie pasažierov potvrdilo ďalších desať pozitívnych prípadov. Cestujúci mohli palubu luxusnej lode opustiť až 1. marca. Aj keď všetci uviazli v plne zariadenej kajute s hotelovou službou, viacerí skončili v miestnostiach s malými alebo žiadnymi oknami. Všetci pasažieri aj s posádkou určite počas tejto izolácie pochopili, že sloboda je jednoducho neoceniteľná.

Zdroj: SITA/AP/Eugene Hoshiko

Výskumná loď

Najväčšia polárna expedícia všetkých čias MOSAiC musela zastaviť svoj výskum v Arktíde kvôli pozitívne testovanému členovi tímu. S pacientom bolo v kontakte ďalších dvadsať osôb, ktorí boli nútení zostať doma v karanténe, kým dostali povolenie letieť do nórskeho Svalbardu. Členovia expedície, ktorí sú na palube lode od februára, sa mali v apríli meniť s iným výskumným tímom, ale za súčasných okolností to nie je možné. Autori projektu robia všetko pre to, aby výmenu tímov zabezpečila ruská loď. Termín však zostáva neistý, keďže pandémia sa rozširuje. Podmienky karantény, ktoré zvládate doma s rodičmi, určite nie sú ideálne, ale aspoň nie ste na mieste, kde ortuť teplomera klesá na -12,4 stupňov Celzia.

Ponorky

Na civilného dodávateľa, ktorý navštívil ruskú ponorku Orel v rámci služobnej cesty, jej posádka určite nikdy nezabudne. Neskôr sa totiž ukázalo, že tento muž prišiel do kontaktu s pozitívne testovanou osobou a takmer stočlenná posádka tak skončila v karanténe. Zaujímavý je aj fakt, že viaceré posádky ponoriek, ktoré brázdia svetové oceány, sú doslova odrezané od sveta, venujú sa iba svojim misiám a o situácii vonku nevedia vôbec nič. "Nemajú žiadne informácie o súčasnej pandémii, pretože pre mužov na mori je to zbytočné. Musia byť na tom psychicky dobre, vždy k dispozícii, dodržiavať morálku a sústrediť sa na svoju prácu," uviedol francúzsky admirál Dominique Salles. Posádky ponoriek sú tak jednými z posledných ľudí na zemi, ktorí nevedia, čo sa vo svete deje.

Ponorka Orel Zdroj: profimedia.sk

Dom veľkého brata

Šíriaca sa pandémia poznačila aj dobrovoľnú izoláciu, ktorú podstupujú účinkujúci televíznej reality šou Big Brother. Účinkujúci jej nemeckej verzie boli 6. februára izolovaní neďaleko Kolína nad Rýnom. Posledné štyri súťažiace sa k nim pripojili o mesiac neskôr, čiže tesne predtým, ako Nemecko zaznamenalo svoju prvú obeť ochorenia COVID-19. Po niekoľkých týždňoch, čo si súťažiaci užívali prostredie luxusnej vily a žili v sladkej nevedomosti o pandémii, sa producenti rozhodli o všetkom ich informovať. Oznámili im, že ich rodiny sú v bezpečí a zároveň im dali možnosť odísť. Práve v Kolíne nad Rýnom je doteraz najviac pozitívne testovaných pacientov v Nemecku, takže nie je prekvapením, že súťažiaci sa rozhodli zostať v Big Brother. Momentálne je to totiž najbezpečnejšie miesto v krajine, ktoré je už samo o sebe karanténou.

Zdroj: SAT.1

Opustená nemocnica

Tri Londýnčanky skončili v karanténe v opustenej nemocnici vo Vietname. K bizarnej situácii došlo po tom, ako jedna z nich letela z britskej metropoly do Hanoja a na palube lietadla bolo neskôr u pasažiera diagnostikované ochorenie COVID-19. Žena a jej kamarátky boli miestnymi úradmi lokalizované v Hạ Long Bay. Okamžite ich vysťahovali z hostela, spálili matrace, na ktorých spali a aj všetko, čoho sa počas pobytu mohli dotýkať. Napriek tomu, že ich testy na koronavírus boli negatívne, museli zostať v prázdnej nemocnici ďalších dvanásť dní. "Je tu toaleta, ale žiadna sprcha. Máme k dispozícii vedro na umývanie a pranie bielizne. Vlastne sme celkom šťastné, pretože sme počuli o tom, že tých, ktorí majú podozrenie na koronavírus, držia v oveľa drsnejšom prostredí," vyhlásila jedna zo žien.

Ostrov Rottnest

Prípad pasažierov výletnej lode Vasco da Gama, ktorí nedobrovoľne uviazli na ostrove Rottnest na západe Austrálie, je však z iného súdka. Osemsto Austrálčanov skončilo na dva týždne v povinnej karanténe na ostrove s nedotknutými plážami plnými zlatého piesku a s krištáľovo čistou vodou. Na ostrove im bude navyše robiť spoločnosť malá zavalitá kengura valabia quokka. Tento druh je mimoriadne roztomilý, selfie s ním patrí k najvzácnejším turistickým klenotom.