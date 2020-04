KORONAVÍRUS Rusko sa stalo najväčším zdrojom zavlečených prípadov do Číny

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

PEKING - Rusko sa po tom, ako bolo z neho do Číny zavlečených už 409 prípadov ochorenia COVID-19, stalo pre Peking najväčším zahraničným zdrojom nákazy. Čínski občania, ktorí sa v Rusku momentálne nachádzajú, by sa preto podľa čínskeho denníka Global Times nemali vracať späť do vlasti. V utorok o tom informovala agentúra Reuters.