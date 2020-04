KORONAVÍRUS Niektorí koaliční partneri s obmedzením pohybu počas sviatkov nesúhlasili

Členovia vlády Branislav Gröhling, Richard Sulík (obaja SaS) či Veronika Remišová (Za ľudí) sa na pondelkovom (6. 4.) zasadnutí vlády zdržali pri hlasovaní o opatrení. "V DNA SaS je čo najmenej príkazov, a preto by sme namiesto regulácie uprednostnili apel na svedomie a zodpovednosť ľudí. Doteraz konali Slováci veľmi zodpovedne a verím, že by boli rovnako zodpovední aj naďalej. Preto sme sa pri hlasovaní zdržali," povedal Gröhling s tým, že hlasovanie na vláde rozhodlo a opatrenia bude rešpektovať.

Sulík v utorok pred novinármi uviedol, že rozhodnutie väčšiny vo vláde rešpektuje, no vedel by si predstaviť, aby sa hneď po Veľkej noci uvoľňovali ďalšie časti ekonomiky. Mohli by sa podľa neho otvoriť všetky predajne okrem obchodných centier. Remišová na koaličnej rade aj na rokovaní vlády za stranu Za ľudí navrhla, aby sa obmedzenie pohybu ľuďom neprikazovalo a nezapájala sa do toho polícia a armáda. Navrhovala len požiadať občanov o disciplínu. "Žiaľ, môj návrh neprešiel, preto som sa na vláde pri hlasovaní o tomto bode zdržala. Cieľ máme rovnaký, ale strana Za ľudí bola za inú cestu, ako to dosiahnuť," napísala na sociálnej sieti. Výhrady prezentovali aj Remišovej stranícki kolegovia, predseda parlamentu Juraj Šeliga či poslankyňa Jana Žitňanská.

Nemôžeme si dovoliť hazardovať so životmi obyvateľov

Hnutie Sme rodina s opatrením vlády súhlasí. Minister práce Milan Krajniak povedal, že opatrenie po zapracovaní pripomienok na zasadnutí vlády podporil. Dodal, že analogické nariadenie prijali na veľkonočné sviatky aj v Izraeli, pričom táto krajina je podľa neho označovaná za krajinu najlepšie zvládajúcu pandémiu. Poslanci parlamentu za OĽaNO s opatreniami problém nemajú. "Jednoznačne sme za to, pretože si nemôžeme dovoliť hazardovať so životmi obyvateľov Slovenska," povedal šéf poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.

Vláda v pondelok rozhodla, že v súvislosti s novým koronavírusom sa obmedzí voľný pohyb osôb na obdobie od stredy 8. apríla do pondelka 13. apríla. Výnimkou sú cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností, nákupy, návšteva lekára, pobyt v prírode v rámci toho istého okresu, pohreb príbuzného, starostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc.