Lekári odhalili výrazný príznak nákazy koronavírusom: Ak ho máte, okamžite sa izolujte

NEW YORK - Matka nakazená koronavírusom necítila plnú plienku svojho dieťaťa. Kuchári, ktorí zvyčajne poznajú každé korenie v jedle, necítia kari či cesnak. Iní zas uvádzajú, že necítia príjemnú vôňu šampónu. Anosmia (strata čuchu) a ageuzia (strata chuti) sa objavili ako zvláštny, ale výrazný príznak nákazy koronavírusom, napísal spravodajský server The New York Times.