Dali ste si na Nový rok predsavzatie, že schudnete? Sedem KROKOV, ako ho naozaj dodržíte!

NOTTINGHAM - Nový rok je obdobím plným zmien a predsavzatí. Väčšine z nás sa nie všetky z nich podarilo splniť či dodržať. Odpoveď na to, prečo je to tak, pozná osobný tréner Steve Ahern. Ponúka niekoľko tipov, ako sa v roku 2020 dostať do formy a nestratiť pritom hlavu.

Nový rok, nové ja. Mnohí sa riadia práve týmto heslom a pri vybuchujúcich ohňostrojoch si stanovujú predsavzatia a ciele, ktoré chcú v ďalšom období dosiahnuť. Naučiť sa niečo nové či tráviť viac času so svojimi blízkymi sú najpopulárnejšími novoročnými predsavzatiami. Ale ruku na srdce, kto nikdy sám sebe nesľúbil, že zhodí pár kíl alebo sa začne zdravšie stravovať? Nie vždy sa to ale podarí. Bežecké topánky a oblečenie do telocvične skončia zvyčajne v skrini ešte pred Valentínom. Podľa osobného trénera Steva Aherna z anglického Nottinghamu existuje niekoľko základných chýb, ktoré ľudí odradzujú a brzdia pri plnení si novoročných sľubov. Ponúka preto niekoľko tipov, ako urobiť z roku 2020 skutočne úspešný rok.

Začnite pomaly a buďte trpezlivý

"Ľudia nemajú trpezlivosť, preto tak rýchlo skončia. Chcú všetko hneď," hovorí Ahern. Tvrdí, že na dosiahnutie skvelých výsledkov je potrebné, aby ste na to išli pomaly a s veľkou dávkou trpezlivosti. Ani Rím predsaa nebol postavený za deň. Je skvelé, že niečo robíte, no bez pevnej základne vás táto činnosť rýchlo omrzí. Ľudia chodia do telocvične päť či šesťkrát týždenne, nedovolia svojmu telu oddýchnuť si a zotaviť sa. Keď ale hneď nevidia nejaké výsledky, prestanú s tým.

Zdroj: Getty Images

Robte niečo, čo máte radi

Nie veľa ľudí môže úprimne povedať, že by radšej zašlo na bežecké preteky než na pivo do baru. No trávenie času aktivitou, ktorá vás naozaj baví, môže urobiť obrovský rozdiel, pokiaľ ide o dodržiavanie vášho fitness plánu. "Ak neznášate posilňovne, nechodievajte tam. Ak nenávidíte beh, nebežte," radí tréner. Život je príliš krátky na to, aby ste robili niečo, čo vás nebaví a k čomu máte odpor.

Nerobte si starosti s inými ľuďmi

Ďalším veľkým problémom je porovnávanie sa s ostatnými, najmä pokiaľ ide o výsledky. V tomto smere majú negatívny vplyv najmä sociálne siete. Fotografie sú totiž často filtrované a prikrášlené. Každý z nás je iný. Dosahujeme rôzne výsledky v rôznych časoch. Napriek tomu neustále sledujeme Instagram, pozeráme sa na všetkých tých ľudí a sami seba sa pýtame, prečo tak tiež nevyzeráme. Treba mať ale na pamäti, že Instagram veľakrát skresľuje realitu.

Zdroj: Instagram.com/kayla_itsines

Prijmite všetky emócie

Je zábavné dostávať sa do formy a byť fit a silný, ale všetci robia chyby. Ahern si kladie otázku, čo je to úspech bez zlyhania. "Je to perfektná príležitosť poučiť sa. Život nie je vždy ružový." Tiež prízvukuje, že ak budete pokračovať aj po neúspechu, utužíte sa nielen fyzicky, ale najmä psychicky.

Naučte sa základy a správnu formu

Na prvý pohľad môže byť lákavé len tak sa do niečoho pustiť. Predtým, ako sa pustíte do veľkej výzvy, je ale dobré poznať isté základy. To znamená naučiť sa vhodné techniky a zabezpečiť, aby ste veci robili správne. Ak nemáte správnu formu, zraníte sa, čo ľudí väčšinou posunie úplne dole. Ego si vyžaduje príliš veľa času. Ľudia sa obávajú, akú záťaž môžu zdvihnúť ešte predtým, než vôbec čokoľvek zdvihnú.

Zdroj: TASR/AP

Nezabudnite na jedlo

Cesta za pekným a vypracovaným telom je dlhá. Posilňovne alebo domáce cvičenie vám v tom síce pomôžu, no rovnako dôležitá je aj strava. Bez správnej výživy môžete trénovať všetko, čo chcete, no nebude to fungovať.

Získajte odbornú pomoc

Je dobré občas sa poradiť s odborníkom namiesto toho, aby ste sa bezhlavo vrhli na diétu. "Kľúčové je nájsť správneho človeka, čomu predchádza istý prieskum. Pozrite sa na ich históriu. S odborníkom strávite veľa času, musí vám vyhovovať," upozornil Ahern na záver.