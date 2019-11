FOTO Matka (31) extrémne schudla, teraz je z nej strašná šupa: Prišla však šokujúca vlna nevôle

Nicole je v súčasnosti atraktívna mladá žena a osobná trénerka, ktorá radí ľuďom s nadváhou, ako efektívne schudnúť. Presne totiž vie, o čom hovorí. Jej štíhle telo je výsledkom dvojročnej driny, ktorú podstúpila, aby sa dopracovala k hmotnosti 63 kilogramov. "Milovala som pizzu, hamburgery a všetky tie dobroty nabité uhľohydrátmi. Vždy som bola obézna a chuť do jedla prevalcovala akékoľvek moje pokusy o chudnutie," spomína.

Všetko vyvrcholilo počas tehotenstva a po pôrode, keď sa pred dvomi rokmi ručička na osobnej váhe zastavila na neuveriteľných 120 kg. "Povedala som si "dosť!". Cítila som, že stačilo. Pohľad do zrkadla ma priam desil. Rozhodla som sa začať chirurgickým zákrokom na zmenšenie žalúdka. Dva týždne po operácii som začala cvičiť a radikálne som si upravila jedálniček."

Caperiallová vymenila polotovary za potraviny bohaté na bielkoviny, čiže hydinu a rybacinu. Do jedálneho lístka zaradila aj ovsené vločky, sladké zemiaky a zeleninu. Cvičila päť alebo šesť dní v týždni so zameraním na posilňovanie aj kardio. Usilovnosťou, sebazaprením a pevnou vôľou sa do júna 2018 zbavila prebytočných 57 kíl. "Prejedaním som zaháňala únavu z nočných zmien, ako aj z vyčerpania spôsobeného starostlivosťou o bábätko. Myslím si, že v prípade obéznych ľudí je to vždy akýsi začarovaný kruh. Väčšina z nich si nebezpečenstvo nadváhy uvedomí až po tom, ako sa objavia zdravotné komplikácie. U mňa to bolo spánkové apnoe a vysoký krvný tlak," hovorí.

Za svoju pozitívnu zmenu vďačí Nicole aj podporujúcemu a chápajúcemu manželovi a najbližšej rodine. Podpora okolia je podľa nej pri chudnutí veľmi dôležitá. Práve preto má ťažké srdce na mnohé svoje kamarátky, ktoré jej nový životný štýl odsúdili a dokonca tvrdia, že teraz vyzerá nezdravo a neatraktívne. "Je mi jasné, že žiarlia. Netušila som, že takáto životná zmena mi neodoberie iba zbytočné kilá, ale aj zopár blízkych ľudí. Ale asi sa to stáva aj ostatným, ktorí dokázali niečo podobné ako ja. Nedám si vziať pocit hrdosti, pretože som urobila kus práce a som na seba pyšná," dodáva.