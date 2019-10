FOTO Úžasná premena babičky: Po 70-tke si kúpila iPhone, pozrite, čo to s ňou spravilo

ONTARIO - Sedemdesiattriročná Joan MacDonaldová z kanadského Ontaria celý život bojovala so svojou hmotnosťou. Kvôli obezite trpela viacerými zdravotnými problémami. Oči jej otvorila až dcéra, a to vďaka mobilnému telefónu. Joan v súčasnosti cvičí štyrikrát týždenne a kompletne prepracovala svoje stravovacie návyky. Je z nej úplne nový človek.

Joan sa začala prejedať kvôli stroskotanému manželstvu. V jedle nachádzala útechu a takto sa postupne dopracovala až k takmer sto kilogramom. Užívala množstvo liekov na vysoký cholesterol a krvný tlak a musela podstúpiť aj operáciu kolena. Jej dcéra Michelle sa o ňu začala báť, preto prišla s cvičebnými programom. Najprv si ale musela kúpiť iPhone a naučiť sa na ňom používať aplikácie. S ich pomocou začala cvičiť štyrikrát týždenne a upravila jedálniček.

Joan bola spočiatku ohromená, pretože celá premena prebehla online. "Občas som mala chuť so slzami v očiach hodiť uterák na zem, ale našťastie som dosť tvrdohlavá na to, aby som dokončila to, čo začnem," prezradila Kanaďanka.

Michelle založila svojej mame účet na Instagrame, kde sa denne chváli fotkami svojej zmenenej postavy. "Cítim sa oveľa lepšie, dostávam veľa komplimentov od mužov. Je to super," vyhlásila MacDonaldová. V jej strave dominuje proteín, sacharidy a samozrejme zdravé tuky.