VIDEO Kamera na dne rieky zachytila monštrum: Zoológovia odhalili jeho pôvod

Rada pre rybné hospodárstvo zachytila svojou kamerou umiestnenou na dne rieky Ness obrovského, približne deväť metrov dlhého štíhleho tvora. A keďže ide o tok, ktorý ústí do jazera Loch Ness, zábery vyvolali ďalšiu teóriu o existencii legendárnej príšery. "Buďme úprimní. Keď uvidíš niečo veľké v tvare úhora na dne tejto rieky, prvá vec, na ktorú myslíš, je Nessie," uviedli na Twitteri autori videa.

Lets be honest - when you see a large, eel shaped object passing your camera in the River Ness, the first thing you think of is #lochnessmonster @ProfGemmell @LochNessCentre @ProfColinBean @jacobitecruises @IainAMalcolm @KJMillidine @ChrisDNessDSFB pic.twitter.com/9wgnBnNGGh