Ako získať ploché bruško za desať dní: Štyri kroky, ktorými sa dopracujete k užšiemu pásu

Podľa Attardovej nemusí byť ploché vypracované brucho výsledkom len dlhodobej driny. Jej program totiž pozostáva iba zo štyroch jednoduchých krokov a ak ich dodržíte, výsledky sa dostavia už po desiatich dňoch. Čo je teda potrebné urobiť?

Zdroj: Facebook/Rachael Attard

Krok 1: Správne určite typ svojej postavy

Mnoho žien sa zbytočne trápi cvikmi, ktoré im možno vôbec nevyhovujú a ani nezaručia, že stratíte brušný tuk. Práve preto je dôležité, aby ste sa zaradili k správnemu typu postavy a podľa toho si stanovili stravovací a cvičiaci plán. Rozlišujeme tieto typy:

Endomorf

Sú to ženy, ktoré ľahko priberajú najmä v oblasti brucha, zadku a stehien. Zbaviť sa tuku je pre ne zložité. Ak sa pozrieme do sveta šoubiznisu, tak medzi takéto typy patria napríklad Kim Kardashian, Scarlett Johannson, Kate Winslet či Jennifer Lopez. Podľa trénerky by mali byť ženy s touto dispozíciou opatrné so sacharidmi a musia robiť viac kardio cvičení ako ostatné dva typy.

Zdroj: profimedia.sk

Ektomorf

Má zasa tendenciu byť prirodzene štíhly. Rachael však varuje, že v skutočnosti môže byť telo týchto žien zásobené podkožným tukom, ktorý robí z brucha muffin. K tomuto typu sa radí Keira Knightley. Vo všeobecnosti má ektomorf problém naberať svalstvo. Jesť môžu aj viac sacharidov, mali by obmedziť kardio cvičenie a nahradiť ho posilňovaním s ľahším závažím.

Mezomorf

Ide o ideálny typ, čo sa týka vypracovania postavy. Aj keď ukladá telesný tuk ľahšie ako ektomorfy, stráca ho ľahšie ako endomorfy. Takéto šťastie má napríklad modelka Gigi Hadid, Irina Shayk alebo herečka Jennifer Lawrence. "Najlepšie je, ak majú vyváženú stravu so zníženým obsahom tuku a nemali by to preháňať s kardio," uviedla odborníčka.

Zdroj: Profimedia

Krok 2: Zamerajte sa na výživu

Keď určíte svoj typ tela, zlepšite stravu. Zabudnite na všetky nezdravé potraviny, polotovary, sacharidy, cukor a alkohol na celých desať dní. Žiadne podvádzanie!. Doprajte si výživné potraviny, ktoré sú vhodné pre váš typ tela a sledujte kalórie. Len ak budete mať prísny režim, uvidíte výsledky.

Krok 3: Eliminujte stres

Stres má na zhromažďovanie tuku obrovský vplyv. Vystresované telo uvoľňuje hormón kortizol, ktorý má za následok ukladanie tukov v tele, najmä v oblasti brucha. "Snažte sa vyhnúť veciam, ktoré vás vystavujú stresu. Nie je správne málo spať a mať nesprávne stravovacie návyky. Stresom pre telo je dokonca aj veľa cvičenia. Všetci by si mali uvedomiť, že pokiaľ budú žiť v strese, nikdy sa im nepodarí zbaviť sa nadmerného množstva tuku."

Zdroj: Facebook/Rachael Attard

Krok 4: Cvičte správne

Strava je síce dôležitejšia ako cvičenie, ale aj pohyb hrá pri odbúravaní tuku nezastupiteľnú úlohu. Ideálna je kombinácia brušných cvikov s kardio cvičením, intervalovým tréningom a posilňovaním. "Správne zvolené cvičenia je dôležité. Ideálne je nakombinovať beh a intervalový tréning. Je to zaručený spôsob, ako sa zbaviť tuku," odkazuje Attardová.