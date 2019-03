Vedcom sa podarilo vrátiť čas! Prezradili, či je možné vyrobiť stroj času

Čo sa týka zákonov fyziky, v mnohých prípadoch nám nič nebráni v tom, aby sme v čase napredovali alebo sa vracali späť. V určitých kvantových systémoch je možné vytvoriť časovo reverznú operáciu. Vedecký tím preto vykonal experiment založený na realistickom scenári.

Vývoj kvantového systému je riadený Schrodingerovou rovnicou, ktorá určuje pravdepodobnosť výskytu častice v určitom regióne. Ďalším dôležitým zákonom kvantovej fyziky je Heisenbergov princíp neurčitosti, ktorý tvrdí, že nemôžeme poznať presnú polohu a hybnosť častice, pretože všetko vo vesmíre sa správa rovnako ako častica a vlna súčasne.

Výskumníci chceli zistiť, či by dokázali spontánne obrátiť čas na jednu časticu na jediný zlomok sekundy. Využívajú príklad tága narúšajúceho trojuholník biliardových gúľ, pričom sa jednotlivé gule rozkotúľajú do všetkých smerov. Ide o dobrú analógiu druhého zákona termodynamiky, izolovaný systém totiž vždy prejde z pokoja do chaosu a následne sa opäť vráti do stavu pokoja. Vedci skúšali či k takejto udalosti môže spontánne dôjsť v prírode alebo laboratóriu.

Ich experiment začal lokalizovaným elektrónom, čo znamená, že si boli istí jeho polohou vo vesmíre. Zákony kvantovej mechaniky však presné poznanie tohto javu komplikujú. Zámerom teda bolo získať najväčšiu možnú pravdepodobnosť o tom, že elektrón je na určitom mieste. Experti následne navrhli časovo reverznú operáciu, aby priviedli elektrón späť do jeho pôvodnej lokalizácie. Podarilo sa im zistiť, že ak by pozorovali desať miliárd "čerstvo lokalizovaných" elektrónov každú sekundu vesmírneho života, teda 13,7 miliárd rokov, úkaz by spozorovali len raz.

Zdroj: Getty Images

Neexistuje predpoklad o tom, že takýto časový obrat by sa mohol odohrať v prírode. V laboratóriu to však nie je vylúčené. Dokázala to časovo obrátená operácia v kvantovom počítači. Vedci dospeli k poznaniu, že čím je simulácia elektrónov väčšia, tým menej komplexnejšou a presnejšou sa stáva. Zvrátenie času v kvantových počítačoch teda nezaručuje vznik strojov času.