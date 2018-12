Dievčine zomrela dvojička (†23), o pol roka zažila šok: Dostala som od nej žiadosť o priateľstvo!

Smrť 23-ročnej Madison Lydenovej spôsobil nezodpovedný šofér nákladiaku, ktorý do nej narazil, keď bola na dovolenke v New Yorku. K nehode došlo v blízkosti Central Parku. Pri bicyklovaní sa snažila vyhnúť autu v pruhu pre cyklistov, a tak vošla do vedľajšieho pruhu. Vtom ju zmietlo nákladné auto vedené podnapitým vodičom. Felipe Chairez (44) bol obvinený z jazdy pod vplyvom alkoholu a iných dopravných priestupkov. Polícia vo vozidle údajne našla prázdne plechovky od piva. Chairez sa do dnešného dňa k incidentu nevyjadril.

Paige a rovnako aj celá rodina do dnešného dňa za Madison smúti. O to viac ich šokovala žiadosť o priateľstvo na Facebooku. Niekto totiž vytvoril falošný facebookový účet Madison a dal o sebe vedieť pozostalým rodinným príslušníkom. Jej dvojička uviedla, že zostala šokovaná a znechutená krutým činom neznámeho človeka, ktorý iba prehĺbil utrpenie pozostalých.

Dievčina, ktorá pochádza z austrálskeho prístavného mesta Geelong si žiadosť o priateľstvo našla po príchode z práce. Pomyslela si, že sa možno jej mama dostala na Madisonin profil a omylom zrušila priateľstvo medzi dvojičkami a takto sa to pokúšala napraviť. Čoskoro však zistila, že rovnakú žiadosť dostal aj zvyšok rodiny a kamaráti nebohej. "Seriózne mi bolo zle z toho, že niekto tam vonku založil falošný účet s jej menom. Dal si dokonca tú námahu aj s vyhľadávaním jej rodiny a kamarátov na Facebooku," skonštatovala Paige.

Nedokáže pochopiť, prečo by to niekto robil a čo tým sledoval. Falošný facebookový účet bol po nahlásení napokon zrušený. Zrušený bol aj Madisonin skutočný účet a obnovili ho až po tom, ako Paige kontaktovala reportéra, ktorý sa do celej záležitosti obul. "Po tom, ako niekto vytvoril Maddyin falošný účet, omylom deaktivovali jej skutočný účet. Je veľkým sklamaním, že na to, aby sa dali veci do poriadku, som musela kontaktovať médiá," dodala sklamaná dievčina.