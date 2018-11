Tínedžerka (19) vydražila svoje panenstvo: Tá suma vás zaskočí, na veľa sa necení

KRASNOJARSK - Tínedžerka zo Sibíri predala svoje panenstvo za 900-tisíc rubľov (približne 12-tisíc eur). Svoje telo vydražila na internete, no polícia túto online aukciu, v ktorej sa dievčina opísala ako "nová, nepoužitá", odmieta vyšetriť. Vraj sa tým neporušil žiadny zákon a nejde ani o prostitúciu.

Mladá žena, známa pod prezývkou Shatuniha, vraj súrne potrebuje peniaze, preto speňažila to najcennejšie, čo má. "Som pripravená stretnúť sa čím skôr, pokojne aj zajtra a som pripravená zbaviť sa svojho panenstva," písala v inzeráte s tým, že svoju poctivosť môže kedykoľvek potvrdiť lekárskym dokumentom. Od chlapa chcela, aby jej po akte dal peniaze v hotovosti a odišiel.

Na internetovej stránke 24au.ru, kde sa tínedžerka zaregistrovala kvôli predaju panenstva, sa objavila víťazná ponuka koncom októbra. Kupujúci bol uvedený ako Evgenij Volnov, ale nie sú o ňom známe žiadne bližšie informácie.

Zdroj: 24au.ru

Polícia v Krasnojarsku povedala, že dohoda prebehla bez akéhokoľvek porušenia zákona. "Táto udalosť nie je ani správnym ani trestným porušením. Nespadá ani do klauzuly prostitúcie z Kódexu správnych deliktov," uviedol hovorca. Polícia podľa neho nemá ani právo na morálne súdenie činu dievčaťa. Problémom ale môže byť, že táto tínedžerka ako sedemnásťročná svoje panenstvo vydražila už minulý rok na inej stránke. Aj vtedy to robila kvôli peniazom. Svoju čestnosť chcela predať niekomu, kto to patrične ocení. Opísala sa ako pekná, bez žiadnych zvláštnych zvykov.