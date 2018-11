Auto mladej vodičky zasiahol počas jazdy čudný predmet: Keď zistila, čo to bolo, vybuchla od smiechu

NORTHERN RIVERS - Austrálčanku Felicity Durhamovú zastihla počas cesty domov kuriózna nehoda, o ktorú sa podelila s užívateľmi sociálnej site. A hoci má po zrážke so zvláštnym predmetom poškodený kryt svetla na aute, na všetkom sa dobre zabáva.

Na ceste domov do Brunswicku neďaleko Melbourne postretol Felicity minulý týždeň bizarný moment. Niečo zrazu preletelo pred jej autom a ona ucítila slabý náraz. Myslela si, že to bol papagáj. Na kruhovom objazde sa preto otočila a vrátila sa na miesto zrážky, aby si všetko overila. "Takmer som vybuchla od smiechu. Do auta mi niekto hodil obal z vibrátora King Cock," znelo nakoniec rozuzlenie tohto príbehu.

Durhamovú prekvapilo, že prázdna škatuľa zanechala stopy na jej prednom svetle. Možno ten, kto to vyhodil, išiel väčšou rýchlosťou. Po zverejnení svojho príbehu Felicity jeden z kamarátov napísal, že jemu sa stalo to isté približne na rovnakom mieste. "Možno by som bola viac nahnevaná, keby po mne hodili niečo iné. Ale toto ma naozaj pobavilo," dodala mladá Austrálčanka.