Žena má nezvyčajných milencov: FOTO Sex s 15 duchmi, jej snúbencom je vraj poltergeist

Ametyst Realmová z Bristolu vyzerá na prvý pohľad ako obyčajná mladá žena. Keď sa však rozrozpráva o svojom sexuálnom a partnerskom živote, vyráža to poslucháčom dych. Širšie okolie ju pozná najmä vďaka návštevám televíznych show, kde divákov presviedča o kvalitách sexu s duchmi, ktorých vraj už vystriedala 15.

Nespochybňuje pritom, že ide o mužov a nie o ženy. Vraj stačilo, aby si navliekla dráždivú bielizeň, zostala chvíľku sama v izbe a dobrodružstvo nenechalo na seba dlho čakať. Teraz je zasnúbená s jedným z nich. „Počula som jeho hlas, ale nekľakol si pritom na koleno, lebo žiadne nemá. Bolo to všetko sexy a úprimné,“ tvrdí. Plánuje sa za neho vydať a svoje prstienky si vraj vymenia duchovne počas obradu.

Ametyst o svojom prepojení so svetom duchov hovorí už dávno. V minulosti dokonca vyhlásila, že by chcela s jedným z nich bábätko a je si istá tým, že by určite nešlo iba o fantómové tehotenstvo. Len minulý rok pri návšteve televíznej show uviedla, že ju opustil vtedajší snúbenec, pretože ju prichytil pritom, ako mala milenecké pletky s iným. „Videl, že sú vedľa mňa obrysy iného. Som však nahnevaná, prečo nedovolil, aby som ho videla aj ja,“ hovorí.

Svojho súčasného snúbenca, ktorý nemá meno, údajne stretla v austrálskom buši a on ju nasledoval až do Británie. Emocionálne prepojenie pocítila okamžite pri prvom stretnutí. Obaja to vraj nevydržali a sex mali už na toalete v lietadle. „Vyvrcholenia pri milovaní s duchmi sú oveľa silnejšie ako s bežnými mužmi,“ opisala zasnene v relácii This Morning televízie ITV. „Je to úplne iná a oveľa silnejšia energia. Vždy dosiahnem orgazmus.“