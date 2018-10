Tínedžerka (†19) chránila priateľa pred políciou: Urobila hroznú chybu, o pár hodín bola mŕtva

Tragédia, ktorá sa odohrala na začiatku tohto roku, sa momentálne pretriasa na verejnosti vo Veľkej Británii. Súd totiž až v týchto dňoch rozhodol o treste pre Alana Nolana (22). Auto mladíka, v ktorom bola aj jeho priateľka Georgia (19), zastavila policajná hliadka 11. februára tohto roku v meste Kirkby. Mladá žena v strachu pred políciou prehltla balíčky s kokaínom, aby ochránila pred opletačkami s políciou nielen seba, ale aj partnera.

Po prehliadke pokračovala dvojica v jazde, ale na druhý deň sa u mladej ženy objavili zdravotné problémy z predávkovania. Priateľ ju síce doviezol do nemocnice v Aintree, ale lekári jej už nedokázali pomôcť a mladá žena 14. februára vydýchla naposledy. Pri pitve boli v tráviacom trakte ženy nájdené poškodené 4 balíčky s drogou.

Zdroj: FB/Georgia Cassidy

Po zistení príčiny úmrtia sa začalo policajné vyšetrovanie. Alan opísal udalosti, ktoré viedli nebohú k tomu, aby prehltla balíčky s kokaínom a vypovedal, že problémy sa u nej prejavili až na druhý deň. Kokaín údajne zohnal u dílera, ktorý sa volá Joey a zaplatil mu 150 libier (cca 170 eur).

Priateľka vraj bola v ten deň, keď prehltla balíčky v poriadku, priťažilo sa jej až na druhý deň a upadla do bezvedomia. Avšak vyšetrovatelia zistili, že Alan odchod na pohotovosť konzultoval takmer hodinu s dvomi priateľmi a v strachu pred vyšetrovaním váhal, či svojej priateľke pomôže. Mladá žena sa tak dostala do nemocnice neskoro a možno čas, ktorý trávil váhaním a zvažovaním iných možností, by lekárom stačil nato, aby ju zachránili.

Zdroj: FB/Georgia Cassidy

Polícia ho preto obvinila a mladý muž si pred pár dňami vypočul rozsudok. V jeho prípade sudca zohľadnil fakt, že sa začal liečiť zo závislosti, svoj čin oľutoval a nemal nijaký policajný záznam. A kým sa rodičia Georgie nedokážu vyrovnať so stratou svojej dcéry, on odišiel zo súdu so smiešnym trestom. Dostal 16 mesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom 18 mesiacov a musí odpracovať 300 hodín nútených prác.