Študentka (†21) zrazila chlapca: Krutá daň vo väzení, praktiky personálu ju dohnali k samovražde

Zdrvení rodičia Katie sa postupne dostávajú k nechutným detailom o postoji väzenského personálu k ich dcére, ktorá v júni spáchala samovraždu vo väzení v škótskom meste Falkirk. Mladá žena tam skončila po tom, ako podnapitá zrazila pätnásťročného školáka. Ten sa našťastie krátko po zrážke zotavil.

Zdroj: FB/Katie Allan

Podľa matky Lindy bola jej dcéra od nástupu do výkonu šestnásťmesačného trestu vo februári tohto roku neprimerane šikanovaná ostatnými väzenkyňami a personálom. Bola totiž príliš mladá, plachá, vystresovaná a nedokázala sa brániť. „Po každej návšteve sa musela vyzliekať donaha a prehliadali ju,“ hovorí matka pre Daily Record. „Vraj sa na nej učili aj nové členky personálu, musela sa pred nimi povyzliekať a nechali ju stáť v miestnosti nahú aj po prehliadke.“ Podľa nej sa na dcére vyvršovali aj ostatné väzenkyne a zodpovední to ignorovali. Jej dcére postupne vypadali vlasy a mala na tele rany.

„Trpela alopéciou, všetko mala zo stresu. Viem, že urobila chybu, ale toto bola privysoká daň za to, čo spôsobila tomu chlapcovi,“ plače matka. Rodičia opätovne upozorňovali personál, ale každý to ignoroval, a to napriek tomu, že ich dcéra mala na tele známky sebapoškodzovania. „Vo väzení majú predsa ľudí napraviť a nie robiť z nich trosky.“ Počas poslednej návštevy bola vraj Katie úplne mimo, bolo vidieť, že je totálne vyčerpaná a zničená. Dozvedeli sa aj to, že deň pred smrťou dcére oznámili, že bude presunutá inde.

Zdroj: FB/Katie Allan

„Nevieme, prečo s tým tak dlho čakali. Mohli ju zachrániť,“ hovoria zdrvení rodičia. „Nechceli sme, aby to dievča skončilo vo väzení,“ tvrdia rodičia chlapca, ktorého Katie nešťastne zachytila autom. „Urobila chybu, ale bola to nešťastná náhoda. Ona a jej rodina sa nám ospravedlnili, všetko oľutovala, písala nám aj z väzenia.“ Po smrti mladej ženy opätovne opakujú, že netrvali na jej uväznení a nad celou situáciou vyjadrujú poľutovanie. „Sme zdrvení z toho, že spáchala samovraždu. Toto si naozaj nezaslúžila.“