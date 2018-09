FOTO Tínedžer (19) prežil sám sedem týždňov na mori: Jedlo mal len na niekoľko dní

JAKARTA - Devätnásťročný Indonézan prežil sedem týždňov na plošine určenej na chytanie rýb na otvorenom mori. Po 49 dňoch ho zachránila vo vzdialenosti 2000 kilometrov od ostrova Guam loď plávajúca pod panamskou vlajkou, ktorá zachytila ​​signál jeho vysielačky. O prípade dnes informoval austrálsky server The New Daily.

Aldi Novel Adilang sa po záchrane dostal do Japonska a teraz je už so svojou rodinou na ostrove Sulawesi. Mladík bol zamestnaný na plošine uviazanej v mori asi 125 kilometrov od provincie Severné Sulawesi.

Zdroj: Facebook/Indonesian Consulate General Osaka

Zariadenie fungovalo ako lákadlo rýb. Aldiho povinnosťou bolo rozsvecovať v noci svetlá, ktoré slúžili ako lákadlo pre ryby. Raz týždenne mu tam zamestnávateľ nechal dopravovať čerstvé zásoby a odvážal odtiaľ úlovok. Plošina, na ktorej mal pracovať šesť mesiacov, je opatrená dreveným domčekom, ale 14. júla sa odtrhla z úväzu. Jej súčasťou nie je žiadny motor a vietor ju začal unášať voľne na sever.

Aldi Novel Adilang na lekárskej prehliadke. Zdroj: Facebook/Indonesian Consulate General Osaka

Aldi mal k dispozícii vysielačku so solárnou batériou, ktorou sa snažil spojiť s posádkami najmenej desiatich lodí, ktoré preplávali v jeho blízkosti. Signál zachytila ​​až 31. augusta nákladná loď Arpeggio. Pre vysoké vlny sa nemohla k plošine dosť priblížiť a Indonézan musel byť vytiahnutý s pomocou lana. Podľa kapitána bol Aldi tak zoslabnutý, že sám nedokázal vstať. Z Japonska domov sa Indonézan dostal 8. septembra.