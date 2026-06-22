Pondelok22. jún 2026, meniny má Paulína, Paula, Pavla, zajtra Sidónia

Pavel nebude súčasťou delegácie na summite NATO, rozhodla vláda

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA- Český prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júlovom summite NATO v tureckej Ankare. Rozhodla o tom vláda, oznámil v pondelok po jej rokovaní premiér Andrej Babiš. Informuje o tom portál Novinky.cz.

Česko by mali na nadchádzajúcom zasadnutí hláv štátov a vlád členských krajín NATO zastupovať Babiš, sprevádzať ho budú minister zahraničných vecí Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zůna. Pavel vopred avizoval, že pokiaľ by mu vláda znemožnila účasť na summite NATO je pripravený podať kompetenčnú žalobu. Opakovane trval na tom, že na summite sa chce zúčastniť, pripomenuli Novinky.cz.

Babiš podľa portálu na tlačovej konferencii argumentoval, že tohtoročný summit sa bude líšiť od predchádzajúcich, na ktorých sa zúčastňovali českí prezidenti. Podotkol tiež, že vláda nedávno schválila Pavla za vedúceho delegácie na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Preto vraj nevidí dôvod na prípadné podanie kompetenčnej žaloby, doplnili Novinky.cz.

Kancelária českého prezidenta následne informovala, že vyjadrenie Pavla k pondelkovému oznámeniu vlády zverejní v utorok dopoludnia. O to, kto bude Česko zastupovať na nadchádzajúcom zasadnutí lídrov NATO, sa prezident sporí s vládou už niekoľko týždňov. Babiš už predtým povedal, že na čele delegácie by mal byť on a nie prezident ako obyčajne, lebo premiér bude spojencom lepšie vysvetľovať výšku českých výdavkov na obranu, ktoré prezident kritizuje. Pavel bol týmto plánom zaskočený a premiérovi už predtým navrhol, aby išli obaja. Na to Babiš reagoval, že si nevie predstaviť, čo by tam prezident s vládnou delegáciou robil.

Viac o téme: NATOAndrej BabišSummitPetr Pavel
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Štrajk v Českej televízii
Štrajk v Českej televízii a rozhlase: Zamestnanci protestujú proti zmene financovania
Zahraničné
Tisícky ľudí v Prahe
Tisícky ľudí v Prahe pochodovali na podporu verejnoprávnych médií
Zahraničné
Andrej Babiš
Česko chystá úplný zákaz mobilov na školách: Žiaci ich nebudú môcť používať ani počas prestávok
Zahraničné
Zľava český premiér Andrej
Česko nebude pokračovať v ratifikácii Istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Predseda TTSK Jozef Viskupič hovorí o výjazdovovom zasadnutí Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC
Predseda TTSK Jozef Viskupič hovorí o výjazdovovom zasadnutí Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC
Správy
Novým členom Výkonného výboru SZĽH sa stal Ľubomír Hurtaj
Novým členom Výkonného výboru SZĽH sa stal Ľubomír Hurtaj
Šport
Predsedníčka komisie SEDEC Tanya Hristova hovorí o výjazdovovom zasadnutí Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC
Predsedníčka komisie SEDEC Tanya Hristova hovorí o výjazdovovom zasadnutí Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Polícia prosí verejnosť o pomoc: Róbert (51) zmizol bez stopy, jeho auto našli opustené!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Meteorológovia varujú pred povodňami:
Meteorológovia varujú pred povodňami: Výstrahy platia vo viacerých okresoch
Domáce
FOTO MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil
MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil tvrdý úder zločineckej skupine, zasahovalo viac ako 170 policajtov!
Domáce
Tragický týždeň na slovenských cestách: 235 nehôd, 6 obetí a desiatky zranených
Tragický týždeň na slovenských cestách: 235 nehôd, 6 obetí a desiatky zranených
Nitra

Zahraničné

Pri ostrove Hvar v
V Chorvátsku došlo takmer k ďalšej tragédii: Veľký trajekt sa len TESNE vyhol člnu, TOTO všetkých zachránilo!
Zahraničné
Na snímke český prezident
Pavel nebude súčasťou delegácie na summite NATO, rozhodla vláda
Zahraničné
Bizarná lúpež: Zlodej sa
Bizarná lúpež: Zlodej sa v horúčavách navliekol do LYŽIARSKEHO outfitu, zákazník ho hrdinsky schytil pod KRK!
Zahraničné
Bizarné pravidlo na prírodnom
Bizarné pravidlo na prírodnom kúpalisku: Bez znalosti nemčiny vás nepustia!
Zahraničné

Prominenti

Trpké spomienky známej Slovenky
Trpké spomienky známej Slovenky na otca: Pil, bil, rozkopal nám dvere a... Chcel nás vystrieľať!
Domáci prominenti
Nicole Kidman, Keith Urban
Návrat roka? Nicole Kidman a Keith Urban si po rozvode posielajú verejné odkazy!
Zahraniční prominenti
Je TOTO definitívne zbohom?
Je TOTO definitívne zbohom? Hviezda Dunaja zverejnila výrečný odkaz... TÁTO postava končí!
Domáci prominenti
Katie Price
Katie Price ostro zaútočila na svojho EX: Mal by si sa hanbiť, si mizerný otec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Letné prázdniny majú TEMNÚ
Letné prázdniny majú TEMNÚ stránku: Deti čelia viacerým nebezpečenstvám
Zaujímavosti
undefined
Vysoké teploty ohrozujú zdravie: Viete, čo robiť pri KOLAPSE?
Zaujímavosti
Tajomstvo kráľovského paláca: Viktória
Tajomstvo kráľovského paláca: Viktória a Albert si vybudovali raj pripomínajúci Neapolský záliv
dromedar.sk
Prelom v boji proti
Prelom v boji proti rakovine mozgu: Nový test dokáže odhaliť nádor za pár minút
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
FOTO Slováci objavujú svoju novú
Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny
Domáce
Nový spôsob opaľovania zažíva
Nový spôsob opaľovania zažíva boom: Skúsili ste ho aj vy?
plnielanu.sk
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk

Ekonomika

Štát pritvrdzuje voči rodičom: Tisíce rodín môžu prísť o prídavky na deti kvôli zanedbávaniu školskej dochádzky!
Štát pritvrdzuje voči rodičom: Tisíce rodín môžu prísť o prídavky na deti kvôli zanedbávaniu školskej dochádzky!
Štát pritvrdzuje proti zneužívaniu dávok, chce však aj motivovať: Kto dostane viac peňazí?
Štát pritvrdzuje proti zneužívaniu dávok, chce však aj motivovať: Kto dostane viac peňazí?
Vo funkcii prežil Reagana, Clintona aj Busha: Zomrel muž, ktorý 18 rokov ovládal svetovú ekonomiku! (foto)
Vo funkcii prežil Reagana, Clintona aj Busha: Zomrel muž, ktorý 18 rokov ovládal svetovú ekonomiku! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)

Šport

Tenisový svet je v šoku: Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz činnosti!
Tenisový svet je v šoku: Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz činnosti!
Doping v športe
Kanada – Slovensko: Online prenos z MS v hokejbale mužov 2026
Kanada – Slovensko: Online prenos z MS v hokejbale mužov 2026
Hokejbal
Slovenským športom otriasla obrovská tragédia: Zahynula naša olympionička (†24)
Slovenským športom otriasla obrovská tragédia: Zahynula naša olympionička (†24)
Športová streľba
MS VO FUTBALE 2026 Doku opustil tím, aby bol pri pôrode: Odporné slová moderátorky, hanebný útok
MS VO FUTBALE 2026 Doku opustil tím, aby bol pri pôrode: Odporné slová moderátorky, hanebný útok
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
Predstavujeme
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Doprava
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava

Kariéra a motivácia

Návod na prežitie pondelkového rána: Ako dokázať vstať z postele a predstierať, že viete, čo robíte
Návod na prežitie pondelkového rána: Ako dokázať vstať z postele a predstierať, že viete, čo robíte
O práci s humorom
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Pracovné prostredie
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Motivácia a inšpirácia
Personálni manažéri priznali pravdu: Motivačné listy často končia bez povšimnutia. Kedy vám ešte môžu pomôcť získať prácu?
Personálni manažéri priznali pravdu: Motivačné listy často končia bez povšimnutia. Kedy vám ešte môžu pomôcť získať prácu?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
Rady a tipy
Prírodný repelent z kuchyne: Ako odpudiť hmyz pri jedle na terase
Prírodný repelent z kuchyne: Ako odpudiť hmyz pri jedle na terase
Rady a tipy

Technológie

Midjourney chce skenovať ľudské telo. Jeho nový skener má vytvoriť detailnú mapu organizmu počas krátkeho ponorenia do vody
Midjourney chce skenovať ľudské telo. Jeho nový skener má vytvoriť detailnú mapu organizmu počas krátkeho ponorenia do vody
Umelá inteligencia
Vyzerá ako obyčajný kontajner, no môže odpáliť strelu na 2 000 kilometrov. Európa ukázala novú zbraň pre hlboké údery
Vyzerá ako obyčajný kontajner, no môže odpáliť strelu na 2 000 kilometrov. Európa ukázala novú zbraň pre hlboké údery
Armádne technológie
Ukrajinci priznávajú problém. Nové ruské Šáhidy sú príliš rýchle
Ukrajinci priznávajú problém. Nové ruské Šáhidy sú príliš rýchle
Drony a autonómne systémy
Vedci možno odhalili, čo v skutočnosti spúšťa Alzheimerovu chorobu. Plaky v mozgu môžu byť len následkom hlbšieho problému
Vedci možno odhalili, čo v skutočnosti spúšťa Alzheimerovu chorobu. Plaky v mozgu môžu byť len následkom hlbšieho problému
Veda a výskum

Bývanie

Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka

Pre kutilov

Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia si často vyberajú nesprávnych partnerov: Dôvod vás zrejme prekvapí
Sex
Tieto znamenia si často vyberajú nesprávnych partnerov: Dôvod vás zrejme prekvapí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pri ostrove Hvar v
Zahraničné
V Chorvátsku došlo takmer k ďalšej tragédii: Veľký trajekt sa len TESNE vyhol člnu, TOTO všetkých zachránilo!
Meteorológovia varujú pred povodňami:
Domáce
Meteorológovia varujú pred povodňami: Výstrahy platia vo viacerých okresoch
MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil
Domáce
MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil tvrdý úder zločineckej skupine, zasahovalo viac ako 170 policajtov!
V Petržalke prišla o
Domáce
V Petržalke prišla o život mladá slovenská olympionička (†24): K tragédii malo prísť pri obyčajnom preparkovaní auta

Ďalšie zo Zoznamu