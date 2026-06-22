Pavel nebude súčasťou delegácie na summite NATO, rozhodla vláda

PRAHA- Český prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júlovom summite NATO v tureckej Ankare. Rozhodla o tom vláda, oznámil v pondelok po jej rokovaní premiér Andrej Babiš. Informuje o tom portál Novinky.cz.
Česko by mali na nadchádzajúcom zasadnutí hláv štátov a vlád členských krajín NATO zastupovať Babiš, sprevádzať ho budú minister zahraničných vecí Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zůna. Pavel vopred avizoval, že pokiaľ by mu vláda znemožnila účasť na summite NATO je pripravený podať kompetenčnú žalobu. Opakovane trval na tom, že na summite sa chce zúčastniť, pripomenuli Novinky.cz.
Babiš podľa portálu na tlačovej konferencii argumentoval, že tohtoročný summit sa bude líšiť od predchádzajúcich, na ktorých sa zúčastňovali českí prezidenti. Podotkol tiež, že vláda nedávno schválila Pavla za vedúceho delegácie na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Preto vraj nevidí dôvod na prípadné podanie kompetenčnej žaloby, doplnili Novinky.cz.
Kancelária českého prezidenta následne informovala, že vyjadrenie Pavla k pondelkovému oznámeniu vlády zverejní v utorok dopoludnia. O to, kto bude Česko zastupovať na nadchádzajúcom zasadnutí lídrov NATO, sa prezident sporí s vládou už niekoľko týždňov. Babiš už predtým povedal, že na čele delegácie by mal byť on a nie prezident ako obyčajne, lebo premiér bude spojencom lepšie vysvetľovať výšku českých výdavkov na obranu, ktoré prezident kritizuje. Pavel bol týmto plánom zaskočený a premiérovi už predtým navrhol, aby išli obaja. Na to Babiš reagoval, že si nevie predstaviť, čo by tam prezident s vládnou delegáciou robil.