Súdny proces v kauze požiaru Palisades Fire vyhlásila sudkyňa za zmarený

LOS ANGELES - Súdny proces s mužom obžalovaným zo založenia jedného z požiarov, ktoré vlani spustošili Los Angeles a spôsobili jednu z najnákladnejších prírodných katastrof v dejinách USA, sa v piatok skončil bez rozsudku. Porota sa totiž nedokázala jednomyseľne zhodnúť na verdikte. Informovala o tom agentúra AFP.
Jonathan Rinderknecht čelí obvineniu, že založil požiar, ktorý sa po opätovnom vzplanutí zmenil na ničivý požiar Palisades Fire. Ten v januári 2025 zničil rozsiahle oblasti vrátane luxusných štvrtí v Malibu. Hasiči sa pôvodne domnievali, že prvotný požiar sa im podarilo uhasiť. Podľa vyšetrovania sa však približne o týždeň neskôr v dôsledku silného vetra opäť rozhorel. V inej časti metropolitnej oblasti Los Angeles v tom istom čase zúril ďalší rozsiahly požiar. Pri oboch požiaroch zahynulo 31 ľudí, zničené boli tisíce domov a život v druhom najväčšom meste USA bol na dlhý čas ochromený.
Porota nedospela k verdiktu
Po trojtýždňovom súdnom procese porota rokovala dva dni, no nedospela k jednomyseľnému rozhodnutiu. Po tom, čo sa ukázalo, že desať z 12 členov súdnej poroty bolo za Rinderknechtovo oslobodenie, sudkyňa Anne Hwangová vyhlásila proces za zmarený. Prokuratúra tvrdila, že Rinderknecht, ktorý pracoval ako vodič pre platformu na zdieľanie jázd, konal z hnevu voči kapitalizmu a chcel podpáliť bohatú štvrť, v ktorej kedysi žil.
Obhajoba naopak tvrdila, že ide o človeka, ktorý požiar nahlásil záchranným zložkám a snažil sa pomôcť. Podľa obhajcov požiar spôsobil ohňostroj a ich klient sa stal obetným baránkom, ktorého úrady stíhajú, aby zakryli zlyhanie hasičov pri likvidácii pôvodného ohniska. Bezprostredne po vyhlásení zmareného procesu zástupca federálnej prokuratúry Bill Essayli oznámil, že jeho úrad podá obžalobu opätovne.
Prokuratúra ide prípad predložiť znovu
„Dôkazy jasne ukazujú, že Jonathan Rinderknecht založil 1. januára 2025 požiar, z ktorého sa neskôr stal Palisades Fire,“ uviedol Essayli na sociálnej sieti X. Dodal, že prokuratúra je odhodlaná prípad znovu predložiť novej porote a dosiahnuť odsudzujúci rozsudok vo všetkých bodoch obžaloby. Rinderknecht čelí viacerým obvineniam vrátane podpaľačstva. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 45 rokov.