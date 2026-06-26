Slovenka v centre otrasov: Barbora zažila zemetrasenie vo Venezuele na vlastnej koži

CARACAS - Mladá slovenská reprezentantka Barbora Melisa Guassardo sa spolu s otcom ocitla priamo vo Venezuele v čase, keď krajinu zasiahlo mimoriadne silné zemetrasenie. Prírodná katastrofa napokon zasiahla aj medzinárodný stolnotenisový turnaj, na ktorý vycestovala.
Zemetrasenie prišlo krátko po ich príchode
Barbora Melisa Guassardo vycestovala spolu s otcom do Caracasu na medzinárodný turnaj WTT Youth Contender. Krátko po ich príchode, 24. júna o 18:05 miestneho času, Venezuelu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Podľa dostupných informácií otrasy spôsobili rozsiahle škody a úrady začali záchranné práce.
Organizátori turnaj z bezpečnostných dôvodov zrušili
Silné otrasy prinútili organizátorov stolnotenisového podujatia WTT Youth Contender Caracas turnaj zrušiť. Slovenský stolnotenisový zväz následne upokojil verejnosť správou o stave našej výpravy. „S úľavou môžeme potvrdiť, že naši športovci sú v poriadku,“ uviedol Slovenský stolnotenisový zväz vo svojom stanovisku na sociálnych sieťach.
Myšlienky smerujú k obetiam katastrofy
Zväz zároveň vyjadril sústrasť všetkým, ktorých prírodná katastrofa zasiahla.
„V tejto chvíli však myslíme predovšetkým na všetkých obyvateľov zasiahnutých oblastí. Rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť a zraneným prajeme skoré uzdravenie,“ uviedol Slovenský stolnotenisový zväz.
Podľa aktuálnych informácií patrilo zemetrasenie medzi najsilnejšie, aké Venezuelu zasiahli za posledné desaťročia. Otrasy spôsobili rozsiahle škody najmä v okolí Caracasu a nasledovalo ich viacero dotrasov. Záchranné zložky pokračujú v odstraňovaní následkov katastrofy.