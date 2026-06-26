Európu spaľujú horúčavy: V Británii padol už tretí rekord za tri dni

LONDÝN - V Británii padol už tretí deň po sebe rekord najteplejšieho júnového dňa. V dedine Wattisham v grófstve Suffolk na východe Anglicka v piatok namerali 36,9 stupňa Celzia. Informovala o tom meteorologická služba Met Office.
Predchádzajúci teplotný rekord 36,7 stupňa Celzia zaznamenali vo štvrtok v grófstve Somerset na juhozápade Anglicka. Deň predtým sa teplota vyšplhala na 36,1 stupňa Celzia v grófstve Hampshire, čím bol prekonaný 50-ročný rekord 35,6 stupňa Celzia nameraných v Southhamptone v roku 1976.
Súčasné extrémne horúčavy v Európe spôsobuje meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola (heat dome), ktorá zadržiava horúci vzduch nad kontinentom a zároveň nasáva ešte teplejší vzduch zo Sahary. Rekordné teploty boli zaznamenané vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Británii aj Belgicku. V Anglicku pre horúčavy v piatok opäť čiastočne alebo úplne zatvorili viac než 600 škôl.