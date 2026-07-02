EÚ posiela 200 miliónov eur: Chce posilniť infraštruktúru a mier na Južnom Kaukaze

BAKU - Európska únia poskytne grantovú podporu vo výške až 200 miliónov eur na posilnenie dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry v regióne Južného Kaukazu, uviedla v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas návštevy v Baku. Informuje o tom agentúra Reuters.
Von der Leyenová, ktorá sa spolu s komisárkou pre rozširovanie Martou Kosovou stretla s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, uviedla, že cieľom iniciatívy je podporiť mier medzi Azerbajdžanom a Arménskom posilňovaním regionálnej prepojenosti a poskytovania cielenej pomoci miestnym komunitám.
Arménsko a Azerbajdžan viedli vojnu o horský región Náhorný Karabach takmer štyri dekády. Po rokoch ozbrojených konfliktov vlani v auguste za sprostredkovania USA dosiahli dohodu o nastolení mieru a medzištátnych vzťahov.
„Náš balík opatrení ‚Mier prostredníctvom prepojenia‘ pomôže vybudovať pokojnú a prosperujúcu budúcnosť pre Južný Kaukaz,“ uviedla von der Leyenová. „Spoločne môžeme premeniť mier na papieri na mier v praxi,“ skonštatovala. EK uviedla, že ďalších 20 miliónov eur sa vyčlenení na program podpory miestnych komunít v Arménsku a Azerbajdžane, a to aj prostredníctvom investícií do zdravotníctva, odstraňovania mín či rozvoja pracovných zručností a miestnych podnikov.