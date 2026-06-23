Spor o účasť na summite NATO vygradoval, Pavel podal kompetenčnú žalobu

PRAHA - Český prezident Petr Pavel v reakcii na pondelkové rozhodnutie vlády, že nebude členom českej delegácie na júlovom summite Severoatlantickej aliancie v Ankare, podal na Ústavnom súde (ÚS) ČR kompetenčnú žalobu. Súd to v utorok potvrdil na svojom webe s tým, že plénum rozhodne, či sa bude prípadom zaoberať prednostne.
„Ústavný súd dostal včera (22.6.) vo večerných hodinách prostredníctvom dátovej schránky návrh prezidenta republiky na začatie konania v spore o rozsah kompetencií... Vo veci budú teraz prebiehať štandardné procesné úkony, podaniu bude pridelená spisová značka a sudca spravodajca v súlade s rozvrhom práce. O návrhu na prednostné prerokovanie bude rozhodovať plénum Ústavného súdu,“ uviedla hovorkyňa ÚS ČR Miroslava Číhalíková Sedláčková.
Krátko nato podanie potvrdil aj prezident. Rozhodnutie vylúčiť ho z delegácie považuje za bezprecedentný a mimoriadne nešťastný krok. „Zastupovanie štátu navonok je právomocou prezidenta podľa článku 63 Ústavy Českej republiky. Je to v podstate popis jeho práce. Vylúčiť prezidenta z výkonu tejto právomoci teda znamená obmedziť jeho rolu, ktorú mu dáva Ústava, nie vládne uznesenie,“ napísal na sociálnych sieťach.
Mesiace verejného dohadovania sa s vládou o to, kto kam poletí, podľa Pavla navonok vyznievajú ako neschopnosť najvyšších predstaviteľov štátu dohodnúť sa medzi sebou. „V dobe, keď NATO rieši najväčšie bezpečnostné hrozby od existencie Aliancie, to považujem za prístup nezodpovedný k našim občanom aj k našim spojencom. To musí skončiť,“ podotkol český prezident.
ÚS v žalobe požiadal, aby deklaroval, kto môže rozhodovať o účasti prezidenta na summite, aby vláde uložil nevytvárať prezidentovi administratívne ani iné prekážky pri výkone jeho ústavných právomocí a aby jej stanovil povinnosť poskytovať prezidentovi súčinnosť. Dodal, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať, nech bude akékoľvek.