Bývalého riaditeľa väznice pri Tripolise odsúdili na vyše sedem rokov

TRIPOLIS - Súd v Líbyi uznal bývalého riaditeľa väznice Mitiga pri Tripolise vinným z mučenia a krutého a ponižujúceho zaobchádzania so zadržanými a odsúdil ho na sedem rokov a štyri mesiace väzenia. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP.
Odsúdený Usáma Andžím, známy aj ako Usáma al-Masrí, pôsobil v minulosti ako náčelník justičnej polície v Tripolise a bol riaditeľom neslávne známej väznice Miítíga pri letisku v hlavnom meste Tripolis. Na Andžíma vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Od novembra 2025 je zadržiavaný v Líbyi. V centre pozornosti bol Andžím aj v Taliansku, kde ho v roku 2025 zadržali, ale po dvoch dňoch prepustili a okamžite deportovali späť do Líbye - bez predchádzajúcej konzultácie s ICC. Tento krok vyvolal medzinárodný rozruch a ICC obvinil Taliansko z porušenia Rímskeho štatútu.
Niektorí opoziční politici v Taliansku vtedy tvrdili, že talianske úrady poslali podozrivého muža domov, aby neohrozili vzťahy Talianska s Líbyou. Oba tieto štáty uzavreli totiž v roku 2017 kontroverznú dohodu, na ktorej základe Rím poskytuje výcvik a financovanie líbyjskej pobrežnej stráži, aby zabránila odchodu migrantov alebo vrátila tých, čo už sú na mori, späť do Líbye. Andžím bol na slobodu prepustený po tom, čo odvolací súd v Taliansku odmietol potvrdiť jeho vzatie do väzby, pričom argumentoval, že talianske zákony požadujú od ministra spravodlivosti, aby preskúmal zatykač vydaný ICC.