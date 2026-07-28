Protesty prerástli do útoku na energetický komplex: Hrozil kolaps siete!

TRIPOLIS - Skupina demonštrantov v noci na utorok vtrhla do kľúčového energetického komplexu v západnej Líbyi v rámci protivládnych demonštrácií proti pretrvávajúcim výpadkom elektrickej energie. Tamojšie úrady v utorok varovali, že incident by mohol vyvolať celonárodný výpadok elektriny. Informuje o tom agentúra AP.
Spoločnosť General Electricity Company v utorkovom vyhlásení uviedla, že skupina ľudí vtrhla do jej komplexu Mellitah Oil & Gas približne 90 kilometrov západne od Tripolisu. Dav následne uzavrel plynovody slúžiace na prevádzku elektrární na výrobu elektrickej energie, čo viedlo k odstaveniu viacerých generátorov. Podľa spoločnosti by to v konečnom dôsledku mohlo spôsobiť kolaps elektrickej siete.
Riziká pre pracovníkov
Odborový zväz zamestnancov komplexu odsúdil uzavretie plynovodov a upozornil, že tento krok spôsobil vážne technické a prevádzkové riziká a ohrozil životy pracovníkov. Vyzval tiež na prijatie prísnejších bezpečnostných opatrení na ochranu zariadenia a personálu. Príslušné úrady zväz požiadal, aby podnikli právne kroky proti zodpovedným osobám.
Obnova dodávok plynu
Vláda národnej jednoty (GNU) premiéra Abdala Hamída Dubajbu v utorok oznámila, že ministerstvo obrany komplex Mellitah Oil & Gas zaistilo. Zaručilo tak bezpečnosť zamestnancov a umožnilo obnovenie dodávok plynu, čo postupne obnovilo dodávky elektriny a stabilizovalo národnú energetickú sieť.
Komplex Mellitah Oil & Gas je strategickým dodávateľom energie, pričom dodávky plynu smerujú aj na taliansku Sicíliu, uvádza spoločnosť Bonatti. Obyvatelia Líbye už niekoľko dní protestujú vo viacerých mestách proti výpadkom elektrickej energie, ktoré trvajú aj niekoľko hodín, a požadujú lepšie energetické služby, ako aj odstúpenie vlády premiéra Dubajbu.