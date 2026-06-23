Trump opäť hrozí, že nepomôže krajinám NATO, ak o to požiadajú

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť kritizoval postoj členských krajín NATO počas amerických operácií proti Iránu a pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia poskytnúť pomoc, keď o ňu požiadajú. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP.
„Vynaložili sme všetky tie peniaze. A potom, keď možno potrebujeme pomoc pri nejakej malej záležitosti (...), povedia nie, radšej nepomôžeme,“ povedal americký prezident počas rozhovoru s novinármi v Oválnej pracovni. „Je hlúpe hovoriť niečo také, pretože my im môžeme povedať to isté, a mohli by sme to aj urobiť,“ dodal. Napriek napätým vzťahom so spojencami sa Trump v júli zúčastní na summite 32 členských štátov NATO v Turecku, doplnila AFP.
Washington tvrdí, že cieľom jeho operácií v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán tieto útoky odsúdil ako porušenie medzinárodného práva a podnikol odvetné útoky na americké ciele v oblasti. Po spustení amerických a izraelských útokov na Irán viaceré európske členské štáty NATO vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré štáty zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump opakovane kritizuje.
Trump zároveň spojencom v NATO vyčíta - podľa neho - nedostatočné výdavky na obranu i prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii.