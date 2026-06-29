Škandál v Moskve: VIDEO Medvedev zaspal počas Putinovho prejavu! Nebolo to prvýkrát

MOSKVA - Trápny moment na zjazde vládnej strany Jednotné Rusko sa stal okamžite terčom pozornosti. Dmitrija Medvedeva, ktorý stranu vedie, zachytili televízne kamery so zatvorenými očami práve vo chvíli, keď delegátom prednášal prejav ruský prezident Vladimir Putin.
Kamery zachytili nečakaný okamih
Nedeľný zjazd vládnej strany Jednotné Rusko priniesol okrem schvaľovania kandidátov do parlamentných volieb aj situáciu, ktorá okamžite zatienila oficiálny program. Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medvedev totiž počas vystúpenia Vladimira Putina zjavne bojoval so spánkom.
Televízne zábery ukázali predsedu strany so zatvorenými očami práve vo chvíli, keď šéf Kremľa hovoril o pripravenosti Jednotného Ruska čeliť budúcim výzvam. Putin vo svojom prejave zdôrazňoval, že strana má podľa neho dostatok politickej vôle, síl aj prostriedkov na splnenie svojich cieľov.
Pre Medvedeva išlo o mimoriadne nepríjemný okamih. Ako predseda Jednotného Ruska sedel v prvých radoch, pričom zaspal práve počas prejavu najvplyvnejšieho politika krajiny.
Hlavným cieľom bolo schválenie kandidátky
Program zjazdu sa sústredil najmä na schválenie kandidátnej listiny a predstavenie hlavných tvárí strany pred parlamentnými voľbami, ktoré Rusko plánuje usporiadať od 18. do 20. septembra, píše Tass.
Na popredných miestach kandidátky sa objavili moskovský starosta Sergej Sobjanin, minister zahraničných vecí Sergej Lavrov aj Vladislav Golovin, ktorý vedie mládežnícku polovojenskú organizáciu Junarmija pripravujúcu mladých ľudí na službu v ruskej armáde. Pozornosť médií však napokon nepatrila politickým nomináciám, ale práve Medvedevovi.
Podobný incident zažil už v Soči
Nie je to prvýkrát, čo sa bývalý prezident Ruska stal terčom podobných záberov. Už počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier v Soči v roku 2014 ho kamery zachytili s privretými očami vo chvíli, keď na štadión prichádzala ruská výprava. Aj vtedy sa zábery rýchlo rozšírili na internete a vyvolali množstvo reakcií.