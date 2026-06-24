Na cestách Trnavského kraja sa v uplynulom týždni stalo 15 dopravných nehôd

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TRNAVA - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 59 škodových udalostí a 15 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Žiadna osoba sa pri dopravnej nehode nezranila ťažko a 11 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 25. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 4520 dychových skúšok, z toho 30 bolo s pozitívnym výsledkom - 22 u vodičov a osem u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.