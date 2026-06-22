Šok na strednej škole! Na Filipínach sa strieľalo, hlásia obete

MANILA - Najmenej traja ľudia v pondelok zahynuli a piati ďalší utrpeli zranenia pri streľbe na škole v centrálnej časti Filipín. Oznámili to predstavitelia polície, informuje agentúra AFP.
K streľbe došlo okolo 9.00 h miestneho času na strednej škole San Jose National v meste Tacloban v provincii Leyte. Motív činu nie je zatiaľ známy. "Obete hneď previezli do neďalekých zdravotníckych zariadení," uviedla v oznámení regionálna polícia. Štátna televízia PTV informovala, že v prípade zadržali dve osoby, údajne študentov.
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Verejnoprávna televízna stanica PTV informovala, že boli zadržané dve osoby. Obe sú údajne študentmi školy. Jedna z nich bola zadržaná priamo na mieste streľby, druhá osoba sa sama neskôr prihlásila úradom.
Streľby na školách sú na Filipínach zriedkavé
Streľby na školách sú na Filipínach zriedkavé, no násilie páchané strelných zbraňami je častou súčasťou tamojšej provinčnej politiky, priblížila AFP. Vlastníctvo strelných zbraní je v tejto krajine juhovýchodnej Ázie prísne regulované, avšak existuje tam veľký čierny trh.