Vance prišiel do Švajčiarska: USA a Irán začínajú kľúčové rokovania o mieri

WASHINGTON - Americký viceprezident J. D. Vance v sobotu odletel do Švajčiarska na prvé kolo rokovaní s Iránom o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt oboch krajín. Ako uviedol pred odletom z Andrewsovej základne v štáte Maryland, diskusie v horskom stredisku Bürgenstock sa majú sústrediť najmä na iránsky jadrový program a upevnenie prímeria v Libanone. Informovala o tom agentúra AFP.
„To sú dve dôležité veci, na ktoré sa podľa mňa musíme zamerať,“ povedal Vance novinárom. Zároveň vyjadril nádej, že v oboch témach sa podarí dosiahnuť pokrok. Dodal, že k rokovaniam sa môže pripojiť iba na jeden alebo dva dni. Napriek vzájomnému obviňovaniu z porušovania prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone Vance tvrdí, že tamojšia situácia sa „v skutočnosti zlepšuje“, no bude ju potrebné „neustále manažovať“, aby sa zabránilo eskalácii.
„Veľkým problémom je, že niekto strieľa a potom na to niekto zareaguje. Je to začarovaný kruh: Treba to zastaviť na dostatočne dlho, aby sa udržalo prímerie,“ konštatoval Vance. Potvrdil, že vo Švajčiarsku sú už americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff, ktorí majú na starosti technickú stránku rokovaní. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu večer informovalo, že do krajiny dorazila aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Už pricestoval
Americký viceprezident J.D. Vance pricestoval v nedeľu do Švajčiarska na rokovania o implementácii memoranda o porozumení s Iránom, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Vance dorazil na leteckú základňu Emmen o 5.59 h SELČ, potvrdil jeho hovorca.