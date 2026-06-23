Veľká operácia v Hormuzskom prielive: Uviazlo tam tisíce námorníkov!

TEHERÁN - Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN v utorok oznámila, že začne s implementáciou plánu na evakuáciu stoviek lodí s viac než 11.000 námorníkmi, ktorí uviazli v Perzskom zálive v dôsledku vojny na Blízkom východe. Rozsiahla operácia v Hormuzskom prielive bude prebiehať v úzkej spolupráci s Iránom, Ománom, Spojenými štátmi a všetkými ďalšími pobrežnými štátmi v regióne, ako aj námorným priemyslom. Informuje správa agentúry AP.
„Zabezpečili sme potrebné bezpečnostné záruky a dôkladne sme overili podmienky pre bezpečnú plavbu s cieľom podporiť tieto operácie,“ uviedol generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez Oznámenie obsahuje pokyny z Ománu týkajúce sa spôsobu, akým by lode mohli preplávať Hormuzským prielivom, v ktorom sa začala lodná doprava obnovovať po tom, čo USA a Irán minulý týždeň podpísali memorandum o porozumení. Podľa Ománu bude evakuácia lodí prebiehať postupne, kontrolovane a v určených skupinách cez Hormuzský prieliv.
Teherán súhlasil s opätovným sprístupnením strategickej úžiny
Na základe memoranda Teherán súhlasil s opätovným sprístupnením strategickej úžiny. V sobotu však oznámil, že prieliv znova uzatvára v dôsledku izraelských útokov v Libanone. Monitorovacie spoločnosti následne uviedli, že lodná doprava napriek oznámeniu Iránu naďalej prebieha rýchlejším tempom než pred podpísaním memoranda. Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou cestou pre dodávky ropy a zemného plynu z oblasti Perzského zálivu, bol fakticky zablokovaný počas vojenského konfliktu, ktorý sa začal 28. februára americkými a izraelskými útokmi na Irán. V dôsledku uviazli v oblasti tisícky námorníkov a plavidiel. IMO potom v marci informovala, že pracuje na evakuačných plánoch.