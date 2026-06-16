Dátum je na stole: Irán a USA smerujú k začiatku finálnych rokovaní o dohode

TEHERÁN - Rokovania Iránu a Spojených štátov o finálnej dohode, ktoré budú zahŕňať aj jadrový program Teheránu, sa pravdepodobne začnú v piatok, povedal v utorok iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Ukončenie vojny v Libanone, je podľa slov ministra „najdôležitejšou otázkou“ dohody s USA. Informujú o tom agentúra AFP, stanice Sky News a al-Džazíra.
„Pravdepodobne v piatok na mieste, ktoré bude určené.... sa začne nové kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť finálnu dohodu,“ povedal Arákčí. V piatok sa očakáva aj podpísanie memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré strany dosiahli cez víkend.
Dvojfázové rozhovory o kľúčových témach
Tieto rozhovory budú podľa neho rozdelené do dvoch fáz. Prvá sa bude zaoberať otázkami ako sú Hormuzský prieliv, americká námorná blokáda iránskych prístavov a rekonštrukcia iránskej infraštruktúry zničenej americko-izraelskými útokmi. Ďalšia fáza rokovaní bude zameraná na jadrové otázky a uvoľnenie sankcií, ktoré majú byť vyriešené vo finálnej dohode.
Za najdôležitejšiu otázku v memorande o porozumení medzi Washingtonom a Teheránom, považuje iránsky minister „vyhlásenie okamžitého a trvalého konca vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu“. „Dôležitý bod, ktorý chcem zdôrazniť, je náš pohľad, že v tomto memorande sú dve strany - jednou sú USA a Izrael a druhou Irán a (libanonské militantné hnutie) Hizballáh,“ tvrdí Arákčí.
Teherán bude vnímať útoky Izraela na Libanon a „pokračovanie izraelskej okupácie libanonského územia“ ako porušenie memoranda o porozumení. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v pondelok uviedli, že izraelské jednotky sa nestiahnu z „bezpečnostných zón“ v Libanone, Sýrii a Pásma Gazy. Vojna sa podľa Arákčího oficiálne skončila v pondelok ráno a každý izraelský útok je porušením dohody medzi USA a Iránom, informuje Sky News.