Pediatrička dôrazne VARUJE rodičov: Týchto 5 príznakov u detí by vás malo dostať do POZORU!

NEW YORK - Rodičia sa pri zdravotných ťažkostiach svojich detí často spoliehajú na to, že ide len o dočasný stav, ktorý časom odznie. Niektoré prejavy však podľa odborníkov netreba podceňovať, pretože môžu upozorňovať na ochorenia, ktoré si vyžadujú lekársku pozornosť.
Na túto skutočnosť upozornil aj denník New York Post, ktorý priniesol odporúčania americkej pediatričky Gayathri Kapoorovej. Lekárka prezradila, s akými príznakmi sa vo svojej ordinácii stretáva najčastejšie a ktoré by podľa nej rodičia mali lekárovi spomenúť čo najskôr.
Dieťa je neustále smädné
Ak dieťa pije výrazne viac tekutín ako zvyčajne a zároveň častejšie močí, nemusí ísť len o reakciu na teplé počasie či zvýšenú fyzickú aktivitu. Podľa pediatričky môže ísť o jeden z prvých príznakov cukrovky. V niektorých prípadoch sa za týmito ťažkosťami môžu skrývať aj problémy s obličkami alebo infekcia močových ciest.
Chrápanie počas spánku
Príležitostné chrápanie pri nádche nie je nič nezvyčajné. Ak však dieťa chrápe pravidelne, môže to naznačovať poruchu dýchania počas spánku alebo zväčšené nosné či krčné mandle. Dlhodobé problémy so spánkom môžu následne ovplyvniť koncentráciu, školský výkon aj celkový vývoj dieťaťa.
Opakované pobolievanie v brušnej dutine
Bolesti brucha patria medzi najčastejšie dôvody návštevy pediatra. Ak sa však vracajú opakovane alebo pretrvávajú dlhší čas, môžu súvisieť s potravinovou intoleranciou, refluxom, chronickou zápchou či zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu. Odborníčka odporúča tieto problémy nepodceňovať.
Výrazné zmeny správania
Podráždenosť, úzkosť, smútok alebo stiahnutie sa z kolektívu bývajú niekedy považované za bežnú súčasť dospievania. Ak však takéto správanie trvá dlhšie alebo sa zhoršuje, môže signalizovať psychické ťažkosti, ktoré si vyžadujú odbornú pomoc.
Bolesti hlavy vo vysokej periodicite
Hoci bolesti hlavy u detí nebývajú ničím výnimočným, ich pravidelný výskyt by mal byť dôvodom na zvýšenú pozornosť. Príčinou môže byť napríklad zhoršený zrak, nedostatok spánku, stres alebo iné zdravotné komplikácie. V prípade opakovaných problémov je vhodné poradiť sa s lekárom.
Pediatrička zdôrazňuje, že uvedené príznaky automaticky neznamenajú vážne ochorenie. Ich včasné spomenutie počas vyšetrenia však môže lekárom pomôcť rýchlejšie odhaliť prípadný problém a predísť neskorším komplikáciám.