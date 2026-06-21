Nedeľa21. jún 2026, meniny má Alojz, zajtra Paulína, Paula, Pavla

Pediatrička dôrazne VARUJE rodičov: Týchto 5 príznakov u detí by vás malo dostať do POZORU!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

NEW YORK - Rodičia sa pri zdravotných ťažkostiach svojich detí často spoliehajú na to, že ide len o dočasný stav, ktorý časom odznie. Niektoré prejavy však podľa odborníkov netreba podceňovať, pretože môžu upozorňovať na ochorenia, ktoré si vyžadujú lekársku pozornosť.

Na túto skutočnosť upozornil aj denník New York Post, ktorý priniesol odporúčania americkej pediatričky Gayathri Kapoorovej. Lekárka prezradila, s akými príznakmi sa vo svojej ordinácii stretáva najčastejšie a ktoré by podľa nej rodičia mali lekárovi spomenúť čo najskôr.

Dieťa je neustále smädné

Ak dieťa pije výrazne viac tekutín ako zvyčajne a zároveň častejšie močí, nemusí ísť len o reakciu na teplé počasie či zvýšenú fyzickú aktivitu. Podľa pediatričky môže ísť o jeden z prvých príznakov cukrovky. V niektorých prípadoch sa za týmito ťažkosťami môžu skrývať aj problémy s obličkami alebo infekcia močových ciest.

Chrápanie počas spánku

Príležitostné chrápanie pri nádche nie je nič nezvyčajné. Ak však dieťa chrápe pravidelne, môže to naznačovať poruchu dýchania počas spánku alebo zväčšené nosné či krčné mandle. Dlhodobé problémy so spánkom môžu následne ovplyvniť koncentráciu, školský výkon aj celkový vývoj dieťaťa.

Pediatrička dôrazne VARUJE rodičov:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: gettyimages.com)

Opakované pobolievanie v brušnej dutine

Bolesti brucha patria medzi najčastejšie dôvody návštevy pediatra. Ak sa však vracajú opakovane alebo pretrvávajú dlhší čas, môžu súvisieť s potravinovou intoleranciou, refluxom, chronickou zápchou či zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu. Odborníčka odporúča tieto problémy nepodceňovať.

Výrazné zmeny správania

Podráždenosť, úzkosť, smútok alebo stiahnutie sa z kolektívu bývajú niekedy považované za bežnú súčasť dospievania. Ak však takéto správanie trvá dlhšie alebo sa zhoršuje, môže signalizovať psychické ťažkosti, ktoré si vyžadujú odbornú pomoc.

Bolesti hlavy vo vysokej periodicite

Hoci bolesti hlavy u detí nebývajú ničím výnimočným, ich pravidelný výskyt by mal byť dôvodom na zvýšenú pozornosť. Príčinou môže byť napríklad zhoršený zrak, nedostatok spánku, stres alebo iné zdravotné komplikácie. V prípade opakovaných problémov je vhodné poradiť sa s lekárom.

Pediatrička zdôrazňuje, že uvedené príznaky automaticky neznamenajú vážne ochorenie. Ich včasné spomenutie počas vyšetrenia však môže lekárom pomôcť rýchlejšie odhaliť prípadný problém a predísť neskorším komplikáciám.

 

Viac o téme: RadyDetiRodičiaPríznakyPedriatrička
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Muži pozor! Experti odhalili
Muži pozor! Experti odhalili šokujúcu vec: Liek na chudnutie môže zvýšiť kvalitu spermií
Zaujímavosti
Nová tabletka na chudnutie
Nová tabletka na chudnutie môže zamiešať kartami: Ľudia schudli viac ako 10 % hmotnosti za pol roka
Zaujímavosti
Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Boja sa, že sa zopakuje katastrofa! Vírus sa šíril týždne bez povšimnutia
Zahraničné
Nové DETAILY v kauze
Nové DETAILY v kauze injekčných striekačiek v škôlke v Seredi: Hrali sa na doktorov! Polícia začala trestné stíhanie
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hablovičová úprimne o výchove syna: Každá mama sa to učí za pochodu!
Hablovičová úprimne o výchove syna: Každá mama sa to učí za pochodu!
Prominenti
Dáždnikový pochod mestom na podporu utečencom
Dáždnikový pochod mestom na podporu utečencom
Správy
V Kremnici si svoje sily zmerali zlatokopi
V Kremnici si svoje sily zmerali zlatokopi
Správy

Domáce správy

Slay, ghost či no
Slay, ghost či no cap: Poznáte mystický jazyk mladej generácie? KVÍZ vás preverí v týchto slovíčkach
Domáce
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Vražda na východe
MIMORIADNE Vražda na východe Slovenska: Po čine pátrali po mužovi, je v rukách polície! TU ho chytili
Domáce
FOTO Sobotná TRAGÉDIA na obľúbenej
Sobotná TRAGÉDIA na obľúbenej vodnej nádrži: Muž (†45) prišiel o život! Hrozné, čo sa tam stalo
Domáce
Beluša má nový trialpark: Moderné športovisko v Podhorí láka cyklistov aj súťaže
Beluša má nový trialpark: Moderné športovisko v Podhorí láka cyklistov aj súťaže
Trenčín

Zahraničné

Pediatrička dôrazne VARUJE rodičov:
Pediatrička dôrazne VARUJE rodičov: Týchto 5 príznakov u detí by vás malo dostať do POZORU!
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Ľudia sú v šoku: Objavili sa fotky Putina z roku 1920! Cestovanie v čase existuje?
Zahraničné
Socha Robina Hooda v
Bohatým bral a chudobným dával? Robin Hood nebol ušľachtilý zbojník, tvrdia historici! Mal oveľa temnejšiu tvár
Zahraničné
Dvaja zlodeji sa bizarným
NAJBIZARNEJŠIA krádež? Zlodej sa zasekol s ukradnutými KitKatmi vo dverách, druhý sa pomočil! VIDEO Keď to uvidíte...
Zahraničné

Prominenti

Make-up artistka Lucia Lucid
Najťažšie rozhodnutie známej Slovenky: Po rokoch opustila vysnívaný život v Thajsku!
Domáci prominenti
FOTO Václav Kopta
Hviezda filmu Sněženky a machři: S touto ženou je už 43 rokov!
Osobnosti
Kali predstavil svoj životný
Nečakané priznanie Alexandry Orviskej: TOTO ju trápilo celé roky!
Domáci prominenti
Princ William
Williamovo tajomstvo: Budúci kráľ sa prezlieka, aby ho nikto nespoznal pri obľúbenom hobby!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Experti šokujú: Komáre začínajú
Experti šokujú: Komáre začínajú mať radi repelenty! TAKTO sa dá pred nimi ochrániť
Zaujímavosti
Prichádza NAJDLHŠÍ deň roka:
Prichádza NAJDLHŠÍ deň roka: Letný slnovrat sprevádzajú tajomné tradície aj magické rituály
Zaujímavosti
Skrytý cholesterol môže až
Skrytý cholesterol môže až štvornásobne zvýšiť riziko infarktu. Lekári odporúčajú jednoduchý test
vysetrenie.sk
Bývalá predavačka varuje: TAKÝTO
Bývalá predavačka varuje: TAKÝTO melón v obchode nekupujte! Je to riziko
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Nemecká automobilka odhalila najvýkonnejšie auto svojej histórie: Nový superšport má viac ako tisíc koní! (foto)
Nemecká automobilka odhalila najvýkonnejšie auto svojej histórie: Nový superšport má viac ako tisíc koní! (foto)
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov sprísňuje pravidlá: Hrozia vám pokuty až do 3500 eur!
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov sprísňuje pravidlá: Hrozia vám pokuty až do 3500 eur!
Myslíte si, že ovládate základné pravidlá peňazí? Otestujte sa (kvíz)
Myslíte si, že ovládate základné pravidlá peňazí? Otestujte sa (kvíz)
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Dráma s infarktovým koncom: Nemecko proti slonom spasil striedajúci žolík
MS VO FUTBALE 2026 Dráma s infarktovým koncom: Nemecko proti slonom spasil striedajúci žolík
MS vo futbale
Tunisko – Japonsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Tunisko – Japonsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Ekvádor – Curaçao: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Ekvádor – Curaçao: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Gólová kanonáda, rozhodla efektivita: Švédi schytali od Holandska krutý výprask
MS VO FUTBALE 2026 Gólová kanonáda, rozhodla efektivita: Švédi schytali od Holandska krutý výprask
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy

Kariéra a motivácia

Diplom už nestačí? Zamestnávatelia sledujú niečo úplne iné a mnohí uchádzači o tom netušia
Diplom už nestačí? Zamestnávatelia sledujú niečo úplne iné a mnohí uchádzači o tom netušia
Získaj prácu
Personalisti prezradili tajomstvo úspechu: Týchto 30 sekúnd na pracovnom pohovore môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Personalisti prezradili tajomstvo úspechu: Týchto 30 sekúnd na pracovnom pohovore môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Hľadám prácu
Zahraniční pracovníci ako realita, nie strašiak: Na Slovensku máme historicky najviac pracujúcich cudzincov
Zahraniční pracovníci ako realita, nie strašiak: Na Slovensku máme historicky najviac pracujúcich cudzincov
Prostredie práce
Voňavé remeslo, ktoré má budúcnosť: Výber voľných pracovných miest pre stolárov a dizajnérov
Voňavé remeslo, ktoré má budúcnosť: Výber voľných pracovných miest pre stolárov a dizajnérov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Strapaté francúzske kuracie rezne
Strapaté francúzske kuracie rezne
Hrnčekový chlieb takmer bez práce
Hrnčekový chlieb takmer bez práce
Čas na zber lipy. Pripravte si zásoby na čaj
Čas na zber lipy. Pripravte si zásoby na čaj
Rady a tipy
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy

Technológie

Očkovanie proti covidu sa spája s nižším rizikom infarktu a mŕtvice. Nová štúdia ukazuje, u koho je ochrana najväčšia
Očkovanie proti covidu sa spája s nižším rizikom infarktu a mŕtvice. Nová štúdia ukazuje, u koho je ochrana najväčšia
Veda a výskum
Prečo ukradnutá hranolka z cudzieho taniera chutí lepšie než tá tvoja? Vedci ukázali, ako ľahko vie mozog oklamať tvoje chuťové poháriky
Prečo ukradnutá hranolka z cudzieho taniera chutí lepšie než tá tvoja? Vedci ukázali, ako ľahko vie mozog oklamať tvoje chuťové poháriky
Veda a výskum
Mor je oveľa starší, ako sme si mysleli. Ľudí zabíjal už pred 5 500 rokmi, dávno pred mestami, potkanmi a stredovekými epidémiami
Mor je oveľa starší, ako sme si mysleli. Ľudí zabíjal už pred 5 500 rokmi, dávno pred mestami, potkanmi a stredovekými epidémiami
História
Môžu lieky proti alergii zvyšovať riziko demencie? Vedci upozorňujú hlavne na jeden starší typ antihistaminík
Môžu lieky proti alergii zvyšovať riziko demencie? Vedci upozorňujú hlavne na jeden starší typ antihistaminík
Veda a výskum

Bývanie

10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť

Pre kutilov

Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manžel ma podviedol s najlepšou priateľkou: To, čo nasledovalo potom, nikto nečakal
Partnerské vzťahy
Manžel ma podviedol s najlepšou priateľkou: To, čo nasledovalo potom, nikto nečakal
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pediatrička dôrazne VARUJE rodičov:
Zahraničné
Pediatrička dôrazne VARUJE rodičov: Týchto 5 príznakov u detí by vás malo dostať do POZORU!
Slay, ghost či no
Domáce
Slay, ghost či no cap: Poznáte mystický jazyk mladej generácie? KVÍZ vás preverí v týchto slovíčkach
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Ľudia sú v šoku: Objavili sa fotky Putina z roku 1920! Cestovanie v čase existuje?
MIMORIADNE Vražda na východe
Domáce
MIMORIADNE Vražda na východe Slovenska: Po čine pátrali po mužovi, je v rukách polície! TU ho chytili

Ďalšie zo Zoznamu