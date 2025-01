Trump nástojí na tom, aby Egypt a Jordánsko prijali palestínskych vysídlencov

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Trumpove najnovšie vyjadrenia prišli deň po tom, čo egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a jordánsky kráľ Abdalláh II. odmietli akékoľvek nútené vysťahovanie Gazanov po vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. "Urobia to," povedal Trump reportérom v Oválnej pracovni Bieleho domu. Odpovedal tak v reakcii na odmietnutie zo strany Egypta a Jordánska, ako aj na otázku, či na niektorú z týchto krajín zvažuje v rámci nátlaku uvaliť clá. "Urobia to. My pre nich robíme veľa a oni to urobia," vyhlásil.

Steve Witkoff tento týždeň neočakávane navštívil Gazu

Po tom, čo 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, Trump minulý týždeň prišiel s plánom "vypratať" Pásmo Gazy a presunúť Palestínčanov na "bezpečnejšie" miesta, napríklad ako sú Jordánsko či Egypt. Ako podotkol, 15 mesiacov trvajúca vojna v Gaze premenila toto palestínske územie na "demolačné miesto", pripomína AFP. Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff tento týždeň neočakávane navštívil Gazu, podľa Bieleho domu v snahe podporiť aktuálne platné krehké prímerie. Stretol sa aj izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Jordánsko aj Egypt varovali

Egyptský prezident Sísí, kľúčový spojenec USA, v stredu v rámci prvej verejnej reakcie na Trumpove vyjadrenia uviedol, že presídlenie "palestínskeho ľudu z jeho územia je nespravodlivosť, na ktorej sa nemôžeme podieľať". Jordánsky kráľ Abdalláh II. separátne zdôraznil "pevnú pozíciu" svojej krajiny ohľadne "udržania Palestínčanov na ich území". Jordánsko aj Egypt už od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 varovali pred plánmi presídliť Palestínčanov z Gazy a Západného brehu Jordánu cez ich hranice, píše AFP.