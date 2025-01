Tragické nehody na sicílskej Etne: Zomreli dvaja turisti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sedemnásťročný mladík išiel po turistickom chodníku na juhovýchodnom svahu sopky, keď náhle upadol. Okoloidúci síce počul jeho volanie o pomoc a privolal záchranný vrtuľník, zomrel však o niekoľko hodín neskôr v nemocnici.

archívne video

Na Kamčatke vybuchla sopka, dediny pokryl sivý popol (Zdroj: Profimedia)

Takmer v rovnakom čase bol vyhlásený iný poplach, ktorý prinútil záchranárov znovu vyraziť smerom k Etne. Šesťdesiatštyriročný turista pravdepodobne pošmykol a udrel sa do hlavy o ľad. Zomrel rovnako krátko po prevoze do nemocnice.

Tretia nehoda sa stala na inom mieste vulkánu, ktorý vďaka krásnemu počasiu v posledných dňoch navštívilo mnoho turistov. Šestnásťročné dievča sa tu pri sánkovaní udrelo do hlavy a so zraneniami bolo prevezené do nemocnice.