Pre prezidenta Trumpa zrejme Európa nebude prioritou, povedali v diskusii odborníci

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

"Donald Trump sa bude Ukrajine venovať len do tej miery, kedy bude mať pocit, že mu na to zostáva kapacita. Jeho priority sú inde a on trvalo hovorí, že je to úloha pre Európanov, že je to naša úloha a že sa máme viac starať," povedal Kolář.

archívne video

Prvá dáma Melania Trumpová sa chystá na Vianoce

Riaditeľka Centra transatlantických vzťahov pri CEVRO Katarína Weissová povedala, že bez americkej podpory nebude Európa schopná do konfliktu zasiahnuť. Podľa Jonáša je možné, že sa Trump bude snažiť Rusko prinútiť k rokovaniam na báze ešte tvrdšieho ekonomického nátlaku.

Tón inauguračného prejavu

Jan Macháčka, šéf inštitútu Strategeo, ktorý sa na organizácii debaty podieľal, prekvapil tón Trumpovho inauguračného prejavu. "Z nejakého dôvodu som si myslel, že tam predsa len bude nejaké gesto na zjednotenie, to som sa mýlil," povedal Macháček.

Trump podľa neho zopakoval rétoriku zo svojich predvolebných stretnutí. Za znepokojujúce označil Trumpovo vyjadrenie ohľadom Panamského prieplavu. Americký prezident v pondelok pri prejave vyhlásil, že Spojené štáty nad prieplavením opätovne prevezmú kontrolu.