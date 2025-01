Európska únia poskytne Sýrii balík pomoci vo výške 235 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein)

"To dokazuje záväzok Európskej únie stáť pri ľuďoch," povedala Lahbibová na tlačovej konferencii po stretnutí s de facto lídrom krajiny Ahmadom Šarom. Eurokomisárka dodala, že "finančné prostriedky prispejú okrem iného na základné potreby, ako je prístrešie, potraviny, čistá voda, hygiena, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a núdzové situácie."Šara je vodcom povstaleckej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá po rýchlej ofenzíve zvrhla prezidenta Asada, ktorý po páde utiekol do Mosky. Jeho dočasná vláda bude krajinu riadiť do 1. marca."Nachádzame sa v zlomovom bode a rozhodnutia, ktoré sa prijmú v nasledujúcich dňoch a mesiacoch, budú kľúčové," povedala Lahbibová. "Píšete históriu, a my by sme vás radi povzbudili, nech zanecháte pozitívnu stopu. Začne sa budovaním inkluzívnej budúcnosti pre všetkých Sýrčanov," uviedla. Sýria je podľa nej "bohatá svojou rozmanitosťou a každý občan má práv prispieť k jej budúcnosti".

V januári navštívili Sýriu aj nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej francúzsky rezortný kolega Jean-Noël Barrot. Počas návštevy vyzvali na pokojný a inkluzívny prechod moci.Šesť členských štátov vyzvalo v pondelok EÚ na dočasné pozastavenie sankcií proti Sýrii v oblastiach dopravy, energetiky a bankovníctva. Európski ministri zahraničných vecí majú o zmiernení sankcií voči Sýrii rokovať na zasadnutí v Bruseli 27. januára.